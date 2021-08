las palabras tienen la palabra

AL EXPURGADO NO LE DUELE EL ESTÓMAGO

Al hablar hay que tener mucho cuidado porque hay expresiones que pudiéramos calificar de traicioneras, verdaderamente malvadas a las que parece que les encanta ponernos en evidencia, porque parece que dicen una cosa y luego salen con que se están refiriendo a otra muy distinta.

Por ejemplo, las palabras monoplano y autoviudo. A primera vista, o bueno, a primera lectura, nos podemos imaginar que un monoplano es un chango escaso de curvas y que un autoviudo es un señor que mata a su esposa atropellándola con su auto, pero no.

Un monoplano es un avión que tiene sólo un par de alas y el autoviudo es un individuo que decide unilateralmente cambiar su estado civil, obsequiándole a la señora un bocado de carne residual requemada… ¡vaya, que le dio chicharrón! Y se lo da con la intención expresa de quedarse viudo, aunque la forma en que la haya ejecutado en realidad no importe.

De una manera similar, cuando me refiero a algo que califico de primoroso, no me refiero a un plantígrado atractivo… O sea que la palabra primoroso no se refiere a un oso que sea un primor.

La palabra expurgado no se refiere a alguien que haya tenido diarrea, sino que indica algo que se expurgó, por ejemplo, un libro, porque traía expresiones que a los censores les parecieron inconvenientes y decidieron eliminarlas.

Los hacendados son dueños de haciendas, entendiendo que la palabra hacienda se refiere a una finca, posiblemente campestre donde el propietario se dedica a la crianza de ganado y a cierto tipo de agricultura. Esos son los hacendados, pero un despistado podía pensar que hacendados son lo que se dedican a fabricar esos cubitos con puntitos que sirven para los juegos de azar.

La supervivencia no indica que hayamos ido al súper y, a pesar de lo caro que está todo, pudimos seguir viviendo; el estereotipo no es uno de aquellos sujetos que van por la calle cargando su estéreo y oyendo su música aborrecible. El estereotipo es una idea o una imagen "tipo", es decir, que es aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter de inmutable, entendiendo que lo inmutable es algo que no se puede cambiar.

Entonces, quedamos en que hay que cuidarse de las palabras traicioneras que parecen decir una cosa y ¡zas! nos salen con otra.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTAAngélica Martínez: ¿Qué significa el adjetivo atrabancado?

LE RESPONDO: Según el diccionario de la lengua española, el verbo atrabancar se refiere a salvar obstáculos. Entonces una persona atrabancada es la que sabe salvar obstáculos.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Ten paciencia, la vida es corta. No la amargues con ideas retorcidas. Piensa que todo llegará.