Basquetbolistas son expulsados del partido tras protagonizar una riña en la cancha

El altercado ocurrió en un partido celebrado en Las Vegas, Nevada, durante un partido de la NBA Summer League entre los Dallas Mavericks y los Sacramento Kings, cuando el jugador de los Kings, Chimezie Metu, estaba por encestar, pero Eugene Omoruyi, del equipo real, lo empujó mientras estaba en el aire, acción que fue marcada como un foul, provocando que el jugador cayera al piso.

A pesar de que la jugada fue marcada como un foul, Metu se levantó y procedió a asestarle un golpe en la cara a Omoruyi, quien intentó regresar la agresión, pero los compañeros de ambos jugadores evitaron que la riña escalara en intensidad y evitaron que se acercaran.

Los dos jugadores terminaron siendo expulsados del partido, uno por el foul cometido y el otro por el golpe en la cara, y los Kings se llevaron la victoria con el marcador final siendo 86-70, detalló el New York Post.

Mavs forward Eugene Omoruyi (flagrant 2) and Kings forward Chimezie Metu (punching foul) were both ejected after this play: pic.twitter.com/WGXSh8FUnP