'Se pusieron como locos por la imagen'; López-Dóriga responde a AMLO

Este domingo, Joaquín López-Dóriga publicó en redes sociales una imagen que "no ofende ni molesta a nadie" del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se muestra, según el periodista, cansado por las giras que realiza por todo el país.

"El presidente López Obrador hoy domingo en Durango. Las giras cansan", escribió el periodista, quien este lunes refirió que "se pusieron como locos" por la imagen.

"Solo hice un apunte que no tiene nada de ofensivo", declaró López-Dóriga en su sección "#TodosHablanConLopezDoriga" e indicó que las giras presidenciales son agotadoras.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que sus adversarios ahora no quieren la revocación de mandato porque "malévolamente estoy pensando en la reelección".

El presidente @lopezobrador_ hoy domingo en Durango. Las giras cansan. pic.twitter.com/4YcUhAglNr — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 15, 2021

"Ah, también, si la gente dice que yo me quede, entonces malévolamente estoy pensando en la reelección, que entonces voy a salir fortalecido y me voy a reelegir. ¿Qué no vieron una foto que publicó ayer López-Dóriga donde ya estoy así, ‘chocheando’?, ¿cómo voy a estar pensando en la reelección? Primero mis principios, mis ideales, no soy como ellos. El conservadurismo es autoritario, fascistoides, en todos lados", declaró López Obrador.

Ante señalamientos de ataques al Presidente, el periodista cuestionó en su espacio: "dónde está la agresión, dónde está el engaño, dónde está el ataque, dónde está la crítica. Ni un calificativo (...) dónde hay un calificativo aquí".

López-Dódiga recordó que ha dicho que el presidente López Obrador debería descansar un día a la semana.

"El Presidente no está descansando, trabaja todos los días de la semana, como lo ha dicho él, trabaja 16 horas diarias para hacer 12 años en seis. Es imposible sostener este ritmo, hasta ahora lo ha sostenido pero tiene que cansarse en algún momento. A ver, es humano", expresó el comunicador.