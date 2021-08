'Dana, no te duermas'; el desgarrador video del accidente en México-Cuernavaca

Otro motociclista grabó el momento, ocurrido después de los accidentes que dejaron siete personas fallecidas y 15 lesionadas.

En las imágenes del video, que fue difundido en redes sociales, se observa el cuerpo de la joven, inmóvil en el pavimento. Junto a ella solloza el motociclista, quien le pide que no se duerma.

Heartbreaking scene: "Dana, don't fall asleep." This phrase that penetrates the soul was the heartbreaking call of a motorcyclist when he saw his partner, #Dana, lying on the pavement of the #Mexico-#Cuernavaca highway, towards Morelos, at kilometer 51,before reaching #TresMarías pic.twitter.com/p7EbRpkxZV