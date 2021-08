VIRAL: Jóvenes quedan atrapadas en juego mecánico de Six Flags

Un grupo de jóvenes han llamado la atención en redes sociales tras quedar atrapadas en la atracción mecánica 'El Joker' del parque de diversiones Six Flags, ubicado en la alcaldía de Tlalpan, imágenes que se han viralizado en poco tiempo.

De acuerdo a Yaniz De Caz, quien transmitió el momento en vivo a través de Facebook, el juego 'El Joker', así como 'Superman', se detuvieron repentinamente, dejando a los pasajeros de ambas atracciones atrapados en éstas.

"Nos quedamos atrapados en 'El Joker' y 'El Superman' está atrapado también se detuvo (...) No sé que está pasando aquí, todos los juegos se detuvieron. Allá están bajando el columpio también (dice señalando otra atracción) Estamos aquí en medio de El Joker, hasta arriba nos tocó con mis hermanas", dice la mujer en el video.

Tras la viralización del video, algunos internautas adjudicaron la falla en los juegos del parque de diversiones a que 'no habían pagado la luz', sin embargo, hasta el momento Six Flags no se ha pronunciado al respecto.