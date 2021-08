AMLO ordena a Segob atender el caso del joven José Eduardo Ravelo

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a que atienda el caso del joven José Eduardo Ravelo, presuntamente asesinado y abusado sexualmente por policías de Mérida, Yucatán.

"La mamá del joven declaró que me iba a buscar, le mando a decir que no venga, voy a dar instrucciones a la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, para que atienda este asunto, que se vea la posibilidad de que el gobierno de la República, el Ejecutivo Federal presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no se quede en el ámbito local este asunto y que se vaya al fondo y se consigne a los responsables".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que se debe llegar a fondo incluso contra las autoridades que estén encubriendo este caso.

El pasado 21 de julio de 2021, José Eduardo Ravelo fue presuntamente abusado sexualmente por elementos de la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, y después falleció.

Los policías que lo detuvieron fueron liberados, ya que según un juez, no se encontraron elementos suficientes para decretar su vinculación a proceso.