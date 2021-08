VIDEOS: Personas caen desde un avión tras desatar el caos en aeropuerto de Kabul; intentaban huir de Afganistán

Tal como se aprecia en diversos videos difundidos por internautas, miles de personas abarrotaron el aeropuerto empujándose unas a otras con la finalidad de llegar al avión para intentar abordar éste desesperadamente.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan . A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR

Algunos que lograron aferrarse a las ruedas de la aeronave, cayeron desde lo alto tras el despegue de ésta, escena que ha estremecido en redes sociales.

Además, de acuerdo a testigos se registraron disparos por parte del ejercito estadounidense, los cuales habrían cobrado la vida de cuatro personas.

Esta situación se da después de que miles de ciudadanos intentaran huir del país debido a la conquista de Kabul por parte de talibanes.

The scene outside the Kabul airport gate this morning, where people were arriving by the thousands and things were rapidly spiraling out of control, as false rumors spread of flights out for anybody without visas. Several killed inside and outside already. pic.twitter.com/Rzdi2D9BTe