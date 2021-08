Rap mexicano hecho por un gamberro

Coahuila es una tierra conocida para Bobi Bozman, integrante de la banda regiomontana de rap Gamberroz. Tras realizar conciertos virtuales en la pandemia, el rapero y su equipo decidieron programar fechas en Parras de la Fuente y Matamoros durante la semana pasada.

Abordado antes de su presentación en un bar de Matamoros, Bobi Bozman afirma que no olvida sus orígenes y recuerda que La Laguna fue la primera región donde tocó fuera de Monterrey, cuando apenas comenzaba su carrera musical hace dos décadas.

“El primer lugar donde salí a tocar fue exactamente el área de La Laguna. Esa vez tocamos en Torreón y en el Salón Ferrocarrilero de Gómez Palacio. Además de que cotorreo a muchos grupos de acá, pues ese cariño en especial donde salimos fuera, donde tuvimos un recibimiento y sin Internet llenar dos lugares”.

Así, Gamberroz hizo alianza con bandas locales como Under Perros, Soldados Vesánicos o Rango Bajo, en una época donde compartir música se hacía de forma física con casetes o discos compactos, pues aún no explotaba el internet.

“Estuvimos como invitados. Nosotros costeamos los pasajes. Rentamos un autobús, me acuerdo y veníamos como 40 personas de allá. El recibimiento estuvo increíble. Nosotros no sabíamos, obviamente porque en ese entonces no te dabas cuenta, de que ya había mucha gente que le gustaba el rap. Fue la primera impresión de esto va bien”.

Y es que el legado de Gamberroz no ha caducado en el público mexicano, es por eso que el colectivo ya prepara un recopilatorio por su vigésimo aniversario. Este álbum, que verá la luz el 2 de diciembre, contendrá material nuevo y 20 regrabaciones de sus canciones más clásicas.

“Va a estar chido el rollo, esperemos que a la banda le agrade y pues aparte por gusto de nosotros. También será empezar con la grabación de videos, pues ahora todo el rollo es muy visual. Nosotros estábamos como que muy cerrados, pero ahora pues no hay de otra, tenemos que darle por ese lado también porque la gente lo está pidiendo. Al final la gente manda y lo que ellos digan es lo que vamos a hacer”.

La presentación del nuevo álbum se realizará en Monterrey, el lugar todavía no está confirmado.

LEGADO GAMBERRO

Bobi Bozman siente madurez a nivel musical y personal. El pasado es tema de sus composiciones como solista, un ejemplo puede ser el tema Era, donde el regiomontano se refiere a sus aciertos y errores dentro de la escena musical, y a cómo ha cambiado la vida en el barrio tras el paso del tiempo.

“Un compa del barrio me decía ‘es que ahora cantas muy era, muy tenía, muy atrás, muy del pasado. Y sí es cierto, porque sigo

considerando más interesante el proceso de…, y ahora cuento lo que pasó más que lo que pasa, porque tal vez lo que pasa no sea tan interesante como lo que pasaba. Y el rollo de la nostalgia es porque la gente regularmente te dice: ‘yo te escucho desde hace 20 años...’”.

El artista es consciente de que, al subir al escenario e interpretar sus canciones más clásicas como Más allá de los sueños o Verte dormir, su público puede revivir también sus propias experiencias.

“Tratamos de incluir más el rollo viejo por la gente que nos viene a ver. En realidad queremos que se vayan con un sabor de boca

chido. Al final es lo que te digo: la banda es la que manda. Lo que ellos pidan es lo que hay que hacer”.

En cuanto a sus actuales intereses musicales, Bobi Bozman sigue buscando el punto medio entre lo fresco y lo viejo, sin perder el toque de su esencia. Las nuevas tendencias no pasan desapercibidas en su trabajo, pero tampoco pretende perder el estilo musical que lo ha definido por dos décadas.

“Es más difícil encontrar la música que se adapte a la letra, que antes. Antes como que la inquietud por soltarla era más fuerte que el hecho de que sonora bien. Ahora quieres que suene chido, eso sí cambió”.

Finalmente, Bobi Bozman define como fiel al cariño de sus seguidores laguneros.

“En los shows sabemos llevarla mejor con la banda, tratamos de disfrutar con menos presión que antes”.