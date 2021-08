Gracias Unión Laguna

No se pudo finalmente, se cayó contra el mejor equipo de La Liga Mexicana de Beisbol en siete juegos, ni hablar, vaya hazaña que estuvo a punto de lograr la máquina guinda, nuestros Algodoneros del Unión Laguna que con esto nos hacen muy felices a los que amamos el beisbol. 3 juegos a cero tenían la serie en contra y lograron empatarla, cayeron de visita en un cerrado último compromiso que se decidió hasta las últimas entradas y se acabó la historia.

Hoy duele pero con el pasar de los días empezaremos a valorar lo que fue esta temporada para el beisbol profesional en la Comarca Lagunera. Definitivamente se han sentado las bases para un proyecto ganador. Nos hemos dado cuenta de que la afición beisbolera responde cuando ve que es correspondida por la gente que maneja el equipo. Volvieron las noches mágicas de pelota que tanto extrañábamos, no solo por la pandemia sino por las épocas obscuras en las que el equipo fue manejado por gente que ni idea tenia de lo que los laguneros adoramos a estos colores. El Estadio de la Revolución revivió, está hermoso y funcional, con espacios para todos los gustos y con un ambiente extraordinario.

Como todo proyecto deportivo, el de Algodoneros llevará su tiempo, se necesitará un exhaustivo análisis de qué se requiere para tener una escuadra más solvente y sobre todo más sólida para lograr esa consistencia tan importante en el beisbol. El proyecto Unión Laguna es a todas luces atractivo, la afición hizo su parte y este róster de peloteros también, sin embargo, deberá haber varios cambios para apuntalar en todos los departamentos y sufrir menos para meterse a playoff y ya estando ahí ir por la semifinal sin necesidad de un milagro histórico. Un poco de autocrítica nunca viene mal.

Bienvenida esta nueva etapa de los Algodoneros del Unión Laguna, bienvenida porque no tengo ninguna duda que terminará con grandes satisfacciones para todos. De entrada, como lagunero, no hay nada que reprocharle a los peloteros, aquí antes que nada y no es negociable es la actitud, estos muchachos la han tenido de sobra. Lo mejor está por venir para el beisbol profesional en la Comarca Lagunera.