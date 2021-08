VIBREMOSPOSITIVO

¿SALUD O EDUCACIÓN?

El tan esperado momento por miles de niños y sus padres por fin ha llegado, este mes los niños y jóvenes de todo el país regresan a las aulas: Pero, ¿Qué repercusiones tendrá este regreso a clases tan atípico que estamos viviendo? ¿Lo estamos viviendo de la misma manera en todas las casas, en todas las familias?

Hoy en la mañana me desperté y como en muchas otras ocasiones, aproveché mis diez minutos de paz para ver un poco de lo que está pasando en mis redes sociales: las fotos de los viajes de algunos, los anuncios de venta de cualquier tipo de productos, ya que con esto de la pandemia muchas de mis amigas y conocidas tuvieron que comenzar a ver que podían hacer o que podían vender para poder llevar dinero a sus casas.

Pero hubo una publicación en particular que llamo mi atención; Una conocida preguntó en su muro de Facebook lo siguiente: ¿Quién piensa mandar a sus hijos a la escuela presencial este mes cuando regresen los colegios a clases y quién no? No voy a juzgar, decía, solo quiero saber cuál es la opinión de cada una de ustedes acerca del regreso a clases.

Obviamente me metí a ver las respuestas, más de 500 mamás ya se habían tomado el tiempo para contestar una simple pregunta, me topé con respuestas de gente que ni siquiera sabía que tenía Facebook pues jamás había tenido ningún tipo de actividad en esta red social, pero en esta ocasión se tomó el tiempo para dar su opinión al respecto.

Obviamente hubo quien solo puso "si los voy a mandar" y hubo muchas otras que solo contestaron "yo no", pero yo quería saber sus razones, y no por ser metiche sino porque quería ver porque las opiniones están tan polarizadas. Después de leer todas las respuestas me sentí agradecida con la vida de no tener que tomar esa decisión pues me encuentro en otra etapa de mi vida.

Todas las opiniones son válidas y respetables pues todas las mamás quieren lo mejor para sus hijos, aquí la pregunta sería: ¿Quién ve la educación como prioridad por encima de la salud y quien ve la salud por encima de la educación y que pasa con la salud emocional de los niños, que a mi forma de ver es igual de importante que la salud física y en algunas ocasiones es más importante?

Acá me gustaría recalcar algunos factores muy importantes, los niños y jóvenes llevan más de un año y medio sin asistir al colegio, lo que ha causado en nuestro país un rezago educativo abismal, no solamente en comparación con la educación en otros países sino también entre aquellos niños que en nuestro país tienen la oportunidad de asistir a colegios privados en comparación con los que acuden a colegios públicos.

Ni los unos ni los otros adquirieron los conocimientos que debían de haber adquirido en estos dos siclos escolares, sin embargo, y sin lugar a dudas unos se vieron significativamente más perjudicados que los otros; Por dios, que se puede aprender en una clase impartida por televisión sin la supervisión ni ayuda de un adulto capacitado para impartir conocimientos básicos. Partiendo de lo anterior creo que es indispensable que los niños regresen al colegio si o sí.

Sin embargo, ¿Es el momento adecuado para regresar a las aulas? Estamos atravesando la tercera ola del COVID y aunado a ella la llegada de la variante delta, delta plus y hoy me entero de una más nueva lambada, sin duda, los nombres de las variantes son altamente atractivos, sin embargo, también se habla de una alta peligrosidad, así como también una mayor rapidez de contagio, esta es sin duda una razón de mucho peso para decidir no mandar a nuestros hijos al colegio.

Ahora, si partimos de la base de que esté tarado bicho llegó para quedarse y que tenemos que aprender a vivir con él y además que ya no existe ningún tipo de medidas sanitarias impuestas por el gobierno, lo que creo que debemos de hacer como sociedad es dejar a un lado los debates para ver quienes estamos bien y quienes estamos mal y debemos de pensar en el bienestar de nuestros hijos, dejar a un lado las actividades no esenciales y para mi forma de ver, idiotas, como antros, conciertos, teatros, reuniones y fiestas, y darle mucho mayor importancia a la educación de nuestros hijos, en la medida en que los papás dejemos de acudir a esas actividades, reduciremos la probabilidad de contagio entre nosotros y les daremos mayor protección a nuestros hijos para que ellos puedan acudir al colegio con un menor riesgo de contagiar y de ser contagiados por otros niños.

¿No creen que ya es hora de darle la importancia que se merece a la educación? Las escuelas debieron de haber sido lo último en cerrar y lo primero en abrir, pero vivimos en un país donde se les da mayor importancia a actividades banales que a la educación de nuestros hijos.

Así que si me preguntan ¿A qué le doy prioridad, a la educación o a la salud? Mi respuesta es sencilla, la educación y la salud van de la mano lo que no va de la mano es la falta de sentido común de la sociedad de querer dejar la educación por detrás de sus fiestas, sus reuniones sociales y sus viajes; ahí es donde se da el contagio, no en las escuelas.

