Ensayo sobre la cultura

DE LIBROS Y LIBRERÍAS

Mi vicio es la lectura y los libros; me confieso. En tiempos de pandemia, cuando estabas encerrado, era una de las escapatorias. Dejé el encierro por el daño que me hacía, pero sigo con la lectura.

Yo comencé a leer cuando entré a la universidad. Me hice más aficionado al comenzar mi vida laboral y me daba cuenta de que hablaban de libros que no había leído. Me propuse conocer todo lo concerniente a la literatura, y desde entonces, a mis 71 años, sigo conociendo nuevos autores y viejos que se me han escapado.

Me doy cuenta de que somos una ciudad de provincia con los defectos de distribución que estas tienen. Me imagino que no hay mercados para ciertos temas a los que me he aficionado como puede ser la pintura, que no hay mucho, la arqueología y antropología que hay menos. FCE cerró en torreón y ahora poseen colecciones que están fuera de nuestro alcance como la de "ciudades" y una de filosofía que solo vi de lejos ahora que visité a mi hijo y me llevó a León a surtirme de libros. Otra colección, que no conoce el público en general, es la del Colegio Nacional que es una especie de réplica del colegio de México pero con los mejores intelectuales mexicanos. En esa colección conocí a la doctora De La Fuente y a la cultura Olmeca; lo malo fue que eran libros de la biblioteca y los tuve que devolver.

De repente me regalan libros y me doy cuenta de que son material desconocido para mí. ¿En dónde estaban? Si voy una vez a la semana a la librería ¿por qué no se me atravesaron para llamarme la atención? Disfruté dos buenas novelas sobre la india. Esos eran libros que yo no hubiera dejado pasar sin comprarlos.

Pero me sigo preguntando si el error es mío o de las librerías. Acabo de conocer un nuevo autor: Simon Scarrow. Tiene dos series de novelas; una sobre la conquista de las islas británicas por los romanos, de quince tomos; La otra es sobre Napoleón y Wellington de cuatro tomos. De la primera solo pude conseguir cinco y de la segunda me falta el primero. Solo tienen diez años de haber sido publicados y están agotados. ¿Por qué no se me habían atravesado antes? Es cuestión de los hados. Ya me había pasado con una serie sobre la guerra de las rosas de Inglaterra; esa serie la pude suplir con unos programas que encontré en la televisión.

Debo de confesar que nunca me ha faltado que leer, a pesar de las carencias. De ciertos temas, hay mucho escrito que ya te cansa un nuevo autor que habla sobre lo mismo, como la biografía de Cortés. Aparte de la crónica de la conquista de dónde sacan la mayoría de los datos, principalmente de la historia verdadera de la nueva España, he leído como tres o cuatro. Hablando de la crónica, he conseguido la mayoría sepan cuantos aunque hay unas que no están publicadas ahí sino en otras editoriales; o colecciones de la misma editorial como la de Durán. Batallé mucho para encontrarla. La colección se llama biblioteca Porrúa de historia, y nunca la he visto distribuida en Torreón.

Ahora hay que buscarlo todo en el internet y ni así.

Los libros son un pasatiempo para toda la vida. Siempre habrá algo nuevo que leer; sobre todo si diversificas los temas. Uno de aventuras como el de Assassin´s Creed, de Oliver Bowden, te puede llevar al interés de conocer el tiempo histórico de las cruzadas, la vida de Ricardo tercero, en la serie de los Plantagenet de Jean Plaidy; o las cruzadas vistas por los árabes de , o el libro de Saladino de Tario Ali. Si te gusta un autor, lo tratas de agotar; si te cansa, lo dejas. Si te gusta un personaje, buscas toda la información posible sobre él; un momento histórico y cuando menos te das cuentas ya tienes en tus manos una biblioteca acorde a tu personalidad.

Decía el buen amigo Salomón Atiyhe que menos de mil es librerito. Después será librerote para llegar a biblioteca. Lo malo es que monetariamente no valen nada; es más, ni regalados los quieren. ¿Qué será de mi bibliotequita después de mí? No lo sé. Por mientras, es mi tesoro. Con eso tengo bastante, y vamos adelante sin hacer caso al qué dirán.

Ya que están de moda los aztecas, lea sobre ellos. Hay mucho: le recomiendo, religión e imperio de Conrad/Damarest. A lo mejor lo puede conseguir en Educal. Ahí encuentra al detalle a los aztecas conquistadores. Que tierras anexo al imperio cada uno de los tlatoani. Además de las novelas de Sofía Guadarrama Collado son muy interesantes. El corazón de piedra de Madariaga; la biografía de Tlacaelel pieza fundamental, en el imperialismo azteca.

Y Luego le entramos a Fray Bernardino para conocer un poco de la filosofía, cultura, civismo e historia azteca.