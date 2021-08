MÁS VALE PREGUNTAR

Cuando tenemos una duda, especialmente si es una duda acerca del buen uso del idioma, hay que preguntar y no hay por qué avergonzarse de no saber, al contrario. Aquí le voy a citar algunas preguntas que la gente me plantea y las respuestas que corresponden porque creo que a usted le pueden servir.

Pregunta: Si me dan un piscolabis, ¿qué hago con él? ¿Me lo pongo, me lo como, me lo curo o lo guardo en la cartera?

Respuesta: Yo diría que se lo coma. Es que un piscolabis es un refrigerio. Algo que se come no necesariamente por satisfacer la sensación de hambre sino porque la ocasión lo amerita, quizá porque se está en un evento social o para acompañar una bebida.

Pregunta: Me dicen: "ven para que veas este mamotreto". ¿Qué debo esperar ver? ¿Un cuadro pornográfico, un libro, un armatoste o un platillo regional?

Respuesta: Aunque por el uso, la palabra mamotreto ya está aceptada como armatoste, su significado original se refiere a un libro o cuaderno para anotar asuntos pendientes, lo que podríamos considerar como una agenda.

Pregunta: Si me refiero al hecho de realizar una determinada acción, ¿cómo debo decirlo: llevar a cabo o llevar al cabo?

Respuesta: El cabo es el extremo, la punta de algo. Llevar algo al cabo o a cabo es llevarlo hasta el fin, es decir, realizarlo. Gramaticalmente ambas formas se consideran correctas. En nuestro medio, la más usual es "llevar a cabo".

Pregunta: ¿Es lo mismo pasar "a través" que "pasar al través"?

Respuesta: No. En este caso, la única forma correcta es "pasar a través".

Pregunta: La expresión "le dio un sopapo con la mano"¿es gramaticalmente correcta?

Respuesta: El diccionario dice que el sopapo es un golpe dado con la mano, por lo tanto, la expresión que se cita es un pleonasmo.

Pregunta: ¿Qué es la canícula y por qué se llama así?

Respuesta: La canícula se refiere al período del año en que hace más calor. La palabra canícula se refiere a una perrita. El nombre se debe a que antiguamente en esa temporada se veía una estrella llamada Sirio que aparecía y se ocultaba al mismo tiempo que el sol. Esa estrella pertenece a la constelación del Can Mayor. Por eso a Sirio, que es la estrella más brillante de esa constelación, se le llamó "la perrita".

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA:Aurora Reyes: ¿Cómo se debe decir: barajar o barajear? Refiriéndose a agitar las cartas para revolverlas.

LE RESPONDO: Lo correcto originalmente es barajar, aunque ya se acepta también barajear.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El presente es la viviente suma del pasado.