R. Murray Schafer, creador del paisaje sonoro, muere a los 88 años de edad

El reconocido compositor canadiense y padre del paisaje sonoro (soundscape), R. Murray Schafer (1933), murió el pasado sábado 14 de agosto a los 88 años, tras complicaciones por el Alzheimer, así lo confirmó su esposa Eleanor James, en correos electrónicos enviados a colegas y amigos.

La información fue publicada este domingo por la Canadian Broadcasting Corporation (CBC), uno de los medios de comunicación más importantes del país norteamericano.

Murray Schafer revolucionó en el campo sonoro al interesarse por los sonidos de la naturaleza. En 1969 fundó el World Soundscape Project en la Universidad Simon Fraser, con el fin de encontrar soluciones para un paisaje sonoro equilibrado y así lograr una relación armonizada entre la comunidad humana y su entorno.

Para el canadiense, el mundo era una composición musical en constante ejecución: sucede todo el tiempo y se presume sin final. Los seres humanos son los autores de esta enorme composición y tienen la facultad para mejorarla o destruirla.

Las ideas de Schafer han sido tomadas por músicos, compositores e incluso diseñadores sonoros de cine, campo donde sus conceptos se han puesto en práctica a partir del sonido directo.

Su libro The tuning of the world (1977), indica que la actualidad sufre de sobrecarga acústica, por lo que las personas son menos capaces de escuchar los matices y sutilezas del sonido.

En el portal web de la Fonoteca Nacional de México se pueden encontrar algunas de sus obras e incluso la conferencia Nunca he visto un sonido, dictada en 2009 durante el Foro Mundial de Ecología Acústica: Megalópolis Sonoras.