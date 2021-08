Se desata aparatosa pelea entre aficionados durante un partido de la NFL

La riña ocurrió en el SoFi Stadium ubicado en Inglewood, California, durante un partido de pretemporada entre los equipos Los Angeles Chargers y Los Angeles Rams, cuando un aficionado de los Rams comenzó a discutir con varios seguidores del equipo contrario y la discusión escaló a los golpes luego de que una mujer le arrojó un vaso a uno de los involucrados.

El fanático de los Rams pronto fue superado en fuerza por sus rivales y fue arrastrado sobre las butacas mientras por lo menos cuatro personas lo golpeaban en diversas partes del cuerpo, mientras algunos espectadores arrojaban vasos de cerveza a los involucrados.

Hasta el momento se desconoce si alguno de los involucrados resultó herido o fue arrestado por las autoridades, reveló el New York Post.

Huge fight at the Rams-Chargers game at SoFi Stadium... pic.twitter.com/aOrndTxdKF