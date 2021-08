En tus marcas

Terminaron los Juegos Olímpicos y como última prueba la más extenuante de todas, la maratón varonil, que en esta ocasión se corrió por las calles de Sapporo ante un clima nada benévolo para los 105 participantes.

Como tradición la competencia de 42,195 metros es la última prueba de los Juegos y es previa a la ceremonia de clausura donde incluso son premiados los ganadores, recordar también que esta fue la última vez que se corrió únicamente para atletas clasificados, desde que se anunció la sede de París 2024 ellos afirmaron que su maratón seria abierto al público pues significaría un gran atractivo turístico y la única forma que un atleta amateur participe en una competencia que otorga medallas olímpicas a sus ganadores.

Para este de Tokio 2020 tuvimos dos peculiaridades pocas veces vistas pero llenas de actitudes antideportivas y que no deberían

permitirse.

El último atleta en llegar a la meta fue el “hondureño” Iván Zarco y lo pongo entre comillas porque su nacionalidad es Española pero desde hace tres años obtuvo el pasaporte de Honduras, para países en desarrollo de atletismo como lo es el centroamericano la exigencia de tiempo era de 2h18:00 con una sola plaza participante por nación.

Zarco tenía como récord personal 2h 21:41, a principios de año viajó a Dresde, Alemania en búsqueda de mejorar su tiempo por casi cuatro minutos y obtener la mínima para Honduras y colarse a los Juegos Olímpicos, pero ese día el español se vio involucrado en controversia al ceder su dorsal al también español Camilo Santiago pues le había sido robada su maleta con su kit de participación previo a la salida, Zarco sintió una molestia en el calentamiento y con la anuencia del comité organizador permitió el “préstamo” del dorsal de Zarco a Santiago, Camilo termino la justa en séptimo lugar general con 2h17:46 y los resultados fueron publicados sin el cambio de datos, lo que le permitía a Zarco exigir al presidente de la Federación Hondureña de Atletismo Calixto García su posición como mejor tiempo de un catracho y acceder a su boleto a Tokio, la Federación Española fue enterada de los sucedido y emitió un castigo para Camilo Santiago de dos años sin participación oficial por España, no

así para Iván Zarco que después de una serie de bajas de los pocos atletas de Honduras que asistirían a los Olímpicos le permite ser llamado para estar en el Maratón sin haber corrido el tiempo clasificatorio, Zarco fue último en concluir con 2h44:36 ocupando el lugar 76 siempre manteniéndose en retaguardia desde el inicio de la competencia.

El otro caso pocas veces visto y evidenciado por las cámaras de la transmisión mundial fue la realizada por el francés Morhad

Amdouni que derribo todas las botellas de agua en el avituallamiento del kilómetro 28 quedándose el con la última de la fila y dejando a sus rivales del primer grupo sin la posibilidad de refrescarse con la temperatura en ese momento superior a los 30 grados y un 80% de humedad, el francés que además fue décimo en los 10,000 metros.

Manifestó posterior a las críticas que su intención era tomar desde la primera botella pero que por estar húmedas se le resbalaban y por eso solo pudo tomar la última de la fila, en una clara actitud antideportiva el COI y la World Athletics no

se han manifestado en el caso y si Morhad recibirá un castigo por su acción, al final el atleta de 33 años quedó colocado en el lugar 17 a 6 minutos del bicampeón olímpico Eliud Kipchoge.

El intercambiar números y no ceder espacio para abastecerse es una práctica muy común que me toca ver en las carreras de cada domingo (sin pandemia), en un deporte que no implica el contacto como acción principal debería siempre sobresalir la actitud positiva y de buen participante ¿no los crees así?