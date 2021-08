¿Quién es Ken Salazar?

El 11 de junio de 20006, en una entrevista publicada por el NY Times, Ken Salazar dijo que la historia de los hispanos en América no ha sido contada. "Mi elección y mi perfil en el Senado de Estados Unidos son una oportunidad para contar esa historia." Habló sobre lo que había sufrido, y había escuchado siendo joven: "mexicano sucio", así como otros insultos de carácter racista.

Ken Salazar solía contar lo vivido a grupos especialmente entre latinos. Hubo un aspecto histórico en su elección como Senador por Colorado, ya que fue el primer mexicano-americano en la historia de EUA electo fuera del Estado de Nuevo México.

Consideraba entonces que el futuro de la América Hispana y el debate nacional sobre migración y su focalización en los mexicanos que trabajaban indocumentados en Estados Unidos estaban vinculados. En sólo 17 meses se convirtió en el líder de los Demócratas en el Senado. Había entrado de lleno en el tema migratorio con un cierto vínculo con los votantes hispanos. Tuvo la oportunidad de contar una historia desconocida- Ken Salazar es un hombre con una amplia experiencia político, siendo un político moderado que sabe dialogar. Su conocimiento de México es amplio en diversos ámbitos.

Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, tiene toda la experiencia necesaria. Conoce a México y los temas prioritarios de nuestra relación bilateral asimétrica.

En materia migratoria no hay en México un programa viable, menos aún proyectos bilaterales que puedan funcionar y que habrá que construir. A ello hay que agregar que permanecen en EUA grupos extremistas y racistas en particular antimexicanos y antilatinos, y en general violentos contra todas las minorías. Es urgente construir programas para abordar migración, seguridad, tráfico de drogas, violencia y salud en la frontera, que demandan construcción de acuerdos en los que los dos países tendrán que encontrar los justos medios y la forma de ceder y acceder a soluciones que se han convertido en una crisis como la que no se ha vivido desde 1848. No hay soluciones unilaterales que puedan funcionar. Ni en la migración, ni en el combate a los cárteles de la droga, ni para la violencia e insalubridad que se vive en la frontera, ni para el tráfico de drogas y de armas. México se verá obligado a construir acuerdos, porque ningún problema tiene soluciones unilaterales. Desafortunadamente, México carece de una política para combatir al crimen organizado, que esté dando resultados, podría incluso llegar a considerarse terrorismo por parte de EUA.

No deja de ser relevante considerar que Ken Salazar se dice mexicano-americano, que sus ancestros llegaron antes de que Estados Unidos fuera Estados Unidos y de que México fuera México. Para él era importante que se conociera su historia y su travesía por la discriminación en el Senado. Consideraba que su experiencia personal podía ayudar en el debate de la reforma migratoria en la que el Senado y la Cámara de Representantes estaban divididos igual que los partidos Demócrata y Republicano. Contó lo que había vivido la dureza del desprecio, la discriminación y los ataque múltiples. Ken Salazar buscaba el diálogo, fuera de los extremos, el entendimiento en la moderación.