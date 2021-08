La mezzosoprano lagunera Mariana Sofía, voz que vuela a España

La música le llegó desde temprano a Mariana Sofía, pues el arte fue columna clave en su educación básica. Perteneció al coro de su colegio, en el cual estuvo desde el jardín de niños hasta la escuela preparatoria.

“Es a través del coro que empiezo a tener más relación con la ópera, conciertos, sinfonía y todo esto”.

En ocasiones, el coro de niños del colegio solía asistir al coro de adultos en algunas oportunidades. Es aquí cuando surge una anécdota en la ciudad de Durango: Mariana Sofía tenía alrededor de 11 años, fue invitada al coro de adultos y participó en la ópera Carmen, de Georges Bizet.

“Yo quedé atrapada y enamorada tanto de la música, como de la protagonista que en aquel entonces era la maestra Ana Caridad Acosta y José Luis Ordoñez, el tenor. Me quedé enamorada de lo que estaba haciendo y lo que estábamos creando, porque eso es algo muy bonito que tiene la ópera: es el arte más completo. Sin los de vestuario, sin los de las luces, sin una persona deja de tener esa magia. No nada más es la persona protagonista que está cantando, sino es todos en conjunto los que hacen que todo suceda”.

Después del flechazo, Mariana Sofía tenía claro que quería dedicar su vida a la música para reclamar un lugar en los escenarios, pero la poca oferta educativa en Torreón le plantaría cuestiones. Así que buscó oportunidades fuera tras terminar la preparatoria.

Pero tomar la decisión final le tomó tiempo, específicamente dos años, periodo durante el cual tomó clases con el maestro Rogelio Aguilar.

“Él me preparó para participar en el Concurso Internacional de Canto Sinaloa, me preparó durante un año, fui al concurso y es allá donde conozco al maestro Enrique Patrón de Rueda. Y pues él me escuchó y también la maestra Martha Félix, una reconocida mezzosoprano mexicana”.

Estancia en Sinaloa

La música llevaría a Mariana Sofía hasta las costas de Mazatlán, Sinaloa. Tras ser rechazada por una institución estadounidense, buscó a la maestra Martha Félix, quien le recomendaría trasladarse para tomar un curso con Enrique Patrón de Rueda.

“Fui a ese curso, me quedé y a las dos semanas regresé ya con todas mis maletas. Me quedé a vivir allí cuatro años”.

Entrar a ese nuevo mundo fue sorprendente para la artista, quien desde ese momento comprendería que nunca dejaría de conocer la música. Por un lado comenzó a estudiar la licenciatura en la Escuela Superior de Canto de Mazatlán y por otro, recibía instrucción sobre técnica por parte de Enrique Patrón de Rueda.

“Ya tener esa base de conocimientos que empezaba a adquirir en Sinaloa, fue una diferencia y gran paso para mí, porque además yo no conocía qué se hacía, cómo se hacía, yo solamente sabía que cantaba bonito”.

Maestros como Patrón de Rueda fueron quienes le indicaron cómo el cantante profesional debe emplear su cuerpo y saber qué es lo que está haciendo para emitir los sonidos deseados. Mariana Sofía hace memoria y comenta que la máxima lección que el maestro le brindó fue la seguridad de sus agudos.

“Él me enseñó dónde se siente, donde debo poner los agudos […] Esa seguridad de saber qué está bien y qué está mal, y de tener mi técnica consolidada y saber adónde van mis agudos, yo digo que es la lección más importante y también el agradecimiento. Creo que es lo que más me deja el maestro: ser agradecida y que mis agudos siempre estén seguros, que siempre estén en el mismo lugar y que nadie me los quite”.

El propio Patrón de Rueda sería quien la llevaría a debutar con la Orquesta Sinfónica Mexiquense. Aquella noche de 2016, la lagunera subió al escenario del Teatro Morelos en Toluca, para graduarse tras un primer proceso de aprendizaje en su carrera.

“No tuve mi tiempo de descubrir la antología italiana o la música barroca; fui directo a la ópera. Entonces fue como que ‘lánzate directo al ruedo’. Era también porque el maestro veía que tenía las aptitudes y todo para poderlo hacer. No era como que me está lanzando al ruedo porque no tengo lo que se necesita”.

Fue la primera vez que Mariana Sofía cantó con una orquesta. Ante el público, se desenvolvió en el personaje de Stephano en la obra de Romeo y Julieta. En sus recuerdos se escribe cómo retumbaba el piso del escenario con la orquesta y percibía esas vibraciones con sus pies.

“Fue una gran lección de responsabilidad, de muchísimo aprendizaje, de ver a mis compañeros, los que estaban protagonizando la ópera […] Al poder aprender de ellos y ver la seriedad, la soltura con la que desarrollaban su trabajo, fue un gran aprendizaje para mí”.

Destino: Valencia

Tras terminar la carrera, Mariana Sofía fue invitada por el México Opera Studio de Monterrey (MOS) para incursionar en sus filas. Esta nueva etapa le represento un crecimiento inclinado hacia el ejercicio actoral. Más allá del aprendizaje musical, fue evolucionar como actriz.

“Como lo mencionaba antes: la ópera es el arte más completo, pues también somos actores a final de cuentas. Estamos haciendo un papel, te debes meter en el papel y creer en esa circunstancia imaginaria que se está creando en la atmósfera. Era como introducirme en la técnica teatral, cómo abordar un personaje, cómo meterme en el personaje y cómo ser Mariana en el personaje”.

Más tarde, gracias al aprendizaje y apoyo recibido en MOS, Mariana Sofía decidió participar en una convocatoria. La misión era audicionar para el Palau de les Arts Reina Sofía en Valencia, España. Así, la lagunera se grabó en video y logró pasar el primer filtro. Las cartas estaban sobre la mesa, ahora tendría que viajar a Europa para realizar una audición presencial.

“Realmente uno nunca está listo para hacer las cosas y pues el chiste es aventarse, hacer las cosas y fue una sorpresa increíble saber que me habían seleccionado solamente por un video. Y pues sí, estar en el avión era recordar todo lo que mis maestros me habían dicho, de hacer un recuento de todo lo que estuve en Mazatlán y lo que he pasado”.

Preparada con un paquete de diferentes arias, Mariana Sofía se plantó en la institución Valenciana, entonó su voz e intentó conquistar al jurado. El talento trabajado de la cantante no aceptaría un rechazo y Mariana Sofía quedó seleccionada para formar parte de la generación 2021-2013.

“Valió la pena. Siempre que estoy en el escenario siempre vale la pena, los aplausos, el sacrificio, vale la pena”.

En el tenor de financiar su viaje a España, Mariana Sofía prepara un concierto en el Teatro Isauro Martínez (TIM) este próximo 27 de agosto, a las 20:00 horas. La velada incluirá piezas del repertorio popular mexicano y algunas obras de ópera.

“Quería mostrar qué es lo que hago, a lo que me dedico, que la gente pudiera observar qué es lo que voy a hacer allá. Y que pudiera tal vez pensar o decir que valió la pena el estar ahí. Sería como que mi trabajo realizado, que el público pudiera disfrutar”.

Así, el público lagunero podrá degustar piezas a piano y voz de Manuel M. Ponce, Armando Manzanero, obras de mariachi y óperas como Carmen de Georges Bizet. Los boletos están disponibles en taquillas del TIM.