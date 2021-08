Detenida donación de 8 mdd en equipo táctico y tecnológico de EUA a Coahuila

La donación de equipo táctico, de telecomunicaciones y de nuevas tecnologías para el Estado de Coahuila, estimado en ocho millones de dólares y que anunciaron las autoridades norteamericanas; se mantiene detenida debido a un trámite burocrático que permita el ingreso de dicho equipo a territorio mexicano.

Tom Schmerber, Sheriff del Condado de Maverick y uno de los promotores de la donación de dicho material, señaló que todo está listo para la entrega, sin embargo, estableció que no se ha concretado porque falta que se emita un documento para que se permita su ingreso a México.

“Ya estamos listos nosotros. Hay un problema, no sé que es el problema, que se necesita un documento, un documento para que pase cierto departamento de México; pero es todo, lo miro muy sencillo pero no sé que será el problema para darles el equipo”, fue lo que manifestó el Sheriff del Condado de Maverick.

Mientras tanto, señaló que del lado americano ya se encuentran listos para la entrega del mencionado equipo y del cual se ha venido hablando desde hace tiempo. Y, aunque no estableció si hay una fecha límite para la entrega de dicha donación, el funcionario norteamericano prefiere ya concretarlo y que no quede en el olvido.

“No armas, no balas. Nada más son como drones, vehículos blindados, barcos, satélites para comunicarse en partes donde no hay comunicación, chalecos contra balas; es mucho, bastante dinero y todo es nuevo, no es usado. Más o menos yo le calculo, millones de dólares, no sé si son ocho millones o más, algo así”, dijo Tom Schmerber.