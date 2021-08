Mariachis 'tiktokers' se 'apoderan' de la red con su talento

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más populares del momento gracias a la variedad de contenido que se puede encontrar en ella, pues personas de todas las edades y gustos han visto en ésta un espacio para expresarse y compartir su talento.

Tal es el caso de un grupo de mariachis que se han vuelto virales gracias a un video en el que se les ve interpretar a su estilo parte de la canción 'How let the dogs out', además del cantico feminista 'El violador eres tú' y el tema que se suele colocar a los enterradores de Ghana.

Con alegría y demostrando su talento en la música, el grupo de mariachis se han ganado al público con más de un millón de reproducciones.