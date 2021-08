Atlas y América pelean por la punta de la liga

Apenas está por comenzar la cuarta jornada del Apertura 2021 de la Liga MX, pero los equipos que han comenzado con buena suma de puntos saben que es vital prolongar el momento. Tal es el caso de Atlas y América, que este domingo se enfrentan en el Estadio Jalisco en busca de afianzarse en la parte alta de la tabla.

Ambos cuadros llegan invictos y con siete puntos: dos triunfos y un empate han registrado. América se ubica como tercer mejor de la competencia, mientras que Atlas como el cuarto, únicamente por los goles a favor. Los Zorros siguen en pie de una transformación gradual desde que llegaron a grupo Orlegi, mientras que las Águilas mantienen el proyecto de Santiago Solari en el banquillo. Y este partido será la oportunidad clara para que alguno de ellos se adelante en el arranque de la liga.

En ese sentido, América viene de un buen resultado en el Azteca, pues entre semana vencieron por 2-0 al Philladelphia en la ConcacafChampions League. Además, en el torneo local viene de dos triunfos seguidos ante Necaxa y Puebla. Mientras tanto el Atlas venció a Juárez en la fecha 2 y al Pachuca en la tercera fecha.

Además, el duelo tiene el aliciente del duelo de liga más reciente. Pues en el partido del Clausura 2021 en el semestre anterior, también en el Estadio Jalisco, el América venció con categoría al Atlasincluso con un penal cobrado magistralmente a dos toques por Sebastián Córdova y Henry Martin. Sin embargo, lo sucedido en la cancha no contó de ninguna manera, pues las Águilas perdieron el partido por una falla administrativa al permitir que en la banca estuviera Federico Viñas, quien no estaba inscrito para el duelo. Por ello el Atlas ganó 3-0 en la mesa, resultado que a la postre ayudó a los Zorros a calificar a liguilla y que al América no le permitió ser líder absoluto de la competencia, pues quedó empatado en puntos con Cruz Azul como los mejores cuadros.

El duelo tendrá lugar este domingo a las 17 horas como parte de la actividad dominical de la fecha 4.