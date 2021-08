De sociales

Continuemos con los protocolos de sanidad. No deje pasar la oportunidad de vacunarse… Y recuerde, que el pico de la tercera ola es del 30 de agosto al 3 de septiembre, tome sus precauciones.

Estuvieron de manteles largos, para celebrar el 31° aniversario, SAN JOSE SANATORIO, el pasado jueves 12,a las 19:30 hrs., donde se inauguraron las nuevas instalaciones, con los aparatos más avanzados en tecnología para diferentes especialidades, siendo ellos, los que cuentan con el tomógrafo más evolucionado en la región Lagunera. Hicieron el recorrido en las instalaciones del Sanatorio, ubicado en Av. Mina entre Zaragoza y Centenario en la vecina ciudad de Gómez Palacio.

En compañía de sus propietarios, la familia Ávalos Méndez, encabezados por su señora madre, la estimada Sofía Méndez de Ávalos y sus hijos dr. Santiago, CP. Juan e ingeniero Benjamín Ávalos Méndez con la máxima autoridad del estado, José Rosas Aispuro Torres; en representación de la alcaldesa, Rosa Lilia López Moreno; diputado local, Cesar Aguilar y miembros del cabildo.

Cuentan con la más alta tecnología en todos los aparatos para la salud, médicos especialistas, residentes en formación y profesionales administrativos en constante desarrollo, más de 50 especialidades, centros médicos, adaptados a tus necesidades, capacidad académica y ética.

Todo esto, lo pudimos ver a través de las magnas pantallas que se instalaron en la Casa Club del bello fraccionamiento Altozano, ubicado en carretera La Unión – Santa Rita KM 1.5, donde estábamos los invitados en espera de la llegada de las autoridades y familia. A su llegada, fueron ubicados en el presídium, para luego realizar el corte de listón inaugural, acompañados también de representantes de las cámaras de diferentes rubros industriales, comerciales y empresariales, así como clubes de servicio e instituciones educativas y sociedad civil.

Fue muy emotivo, escuchar los discursos de los tres hermanos, que han sabido llevar en alto las enseñanzas de su padre, el dr. Santiago Ávalos y de su distinguida madre, Sofía, que ha continuado, siendo el pilar moral y de ejemplo, de esta institución, así como el mensaje del señor gobernador, dr. Aispuro Torres.

El salón lucio espléndido, al igual que la terraza frente al lago, profusión de arreglos florales, salas lounges, mesas altas con sus respectivos bancos cómodamente acojinados, todos acomodados en sus respectivos lugares, para en el momento indicado, de pie al unísono, levantar nuestras copas con burbujeante champaña, para brindar: ¡SALUD! Para que el éxito continúe y que en unas décadas más, volvamos a reunirnos para conmemorar los 60 años y así sucesivamente.

Los hermanos Ávalos se vieron acompañados de sus guapas esposas, Santiago por Isela Guerrero de Ávalos; Juan por Jossie

Hernández de Ávalos y Benjamín por Paty Dillón de Ávalos, estuvo presente su hermana Alma, que ya radica en la región. Circularon charolas con delicioso ambigú, así como vino, tequila, whisky y otras bebidas.

Se dieron gratos encuentros, hacía tiempo que no habíamos tenido la oportunidad de coincidir, alrededor de un relevante evento. Por supuesto, es digno de recalcar, que se guardaron todos los protocolos de sanidad, haciendo honor a lo que el Sanatorio pregona. Salud para ti. ¡Felicidades!

El próximo viernes 20, le estará dando una vuelta más al astro rey, la estimada dama Carmelita Martínez de Leal, estoy segura de que lo festejará rodeada de sus hijas Lucero, Carmelita, Claudia y Josie, de sus nietos, bisnietos, familiares y amistades. No faltara la comida en familia, merienda por la tarde, para terminar con elegante cena, todo en el núcleo familiar de su residencia del Campestre La Rosita. ¡Congratulaciones!

El miércoles 18, Chilchota, el Queso de México, estará conmemorando 53 años de su fundación y poniendo muy en alto a la Comarca Lagunera, por su fabulosa gran variedad y calidad. Reconociendo la visión empresarial y arduo trabajo de su fundador, Don Carlos A. Herrera Araluce, que forjo un gran imperio de productos lácteos y el más importante en toda América, desde Yucón hasta la Patagonia.

Mis mejores deseos a la familia Herrera Ale, así como a sus descendientes, para que continúen los éxitos. ¡Enhorabuena!

La Universidad Autónoma de La Laguna y el Club Cultural, Social y Deportivo, dentro del programa permanente de inclusión de la

UAL, del 16 al 20 de agosto en punto de las 16:00 hrs., en las instalaciones de esta prestigiada institución educativa, llevarán a cabo un curso de verano totalmente gratuito, dirigido a niños ciegos y débiles visuales de 6 a 13 años de edad. Aquí se desarrollarán talleres de robótica, música, artes, futbol y atletismo.

Para la Universidad de los laguneros, la inclusión de personas con discapacidad siempre ha sido una misión, para lo cual han desarrollado programas especiales y han mantenido abiertos sus cursos regulares para la participación activa de hombres y mujeres, haciendo lo necesario para una inclusión plena con las mismas oportunidades para todos y proporcionándoles los apoyos necesarios para concluir con éxito su formación académica.

La Camerata de Coahuila, rendirá homenaje a Ludwig van Beethoven, con un programa donde se interpretará la música incidental para el drama de J.W. von Goethe: EG MONT. Se contará con la participación de la soprano Alejandra López-Fuentes y el actor Claudio Valdés Kuri, como narrador. Esta presentación será el próximo 20 de octubre a las 21:00 hrs., en el Teatro Juárez.

El Museo Arocena, cada domingo del mes de agosto, llevará a cabo los talleres dominicales del 15° Aniversario, impartidos por

mediadores del museo, estos talleres artísticos presenciales están dirigidos a niños de 6 a 12 años. En estos talleres, experimentarán diversas técnicas pictóricas por medio de sencillos ejercicios, con los que lograrán crear obras de arte, con ayuda de su imaginación y creatividad.

Cada domingo se llevará a cabo un taller diferente en dos horarios disponibles: de 12:00 a 13:00 hrs., y de 16:00 a 17:00hrs., en Plaza Peñoles, cooperación voluntaria.

El Teatro Isauro Martínez, el jueves 19 en punto de las 19:30 hrs., realizará el Concierto en Memoria Alicia Pons, a un año de su partida.

Para los amantes de la ortografía: Se escribe “sino” como conjunción Adversativas con distintos valores: No vio a Ana, sino a su madre. No solo lo sé, sino que lo viví. ¿Quién sino ella lo iba a saber?... Se escribe “si no” la conjunción condicional “si” seguida de “no”: Si no va, avisa. Vocaliza; si no, me pierdo.

Sabía usted que…?

Concluyendo con Fray Servando Teresa de Mier… Recibió el viático de manos de Ramos Arizpe, su más firme adversario en la polémica constitucional. En presencia del Presidente Guadalupe Victoria y de una numerosa concurrencia, a la que había invitado al presentir su suerte días antes, murió en sus habitaciones de Palacio el 17 de noviembre de 1827. Fue sepultado en el convento de Santo Domingo de la Ciudad de México.

HASTA LA PRÓXIMA Y RECUERDA… Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas dificultades.