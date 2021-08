Si no sucede otra cosa, mañana domingo andará por tierras laguneras del lado de la provincia de los alacranes, como parte de su campaña permanente, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Nuestros subagentes, disfrazados de pozo agrícola sobreexplotado y sin medidor, nos cuentan que solo hay un tema en la agenda y es "platicar" con quienes se oponen -ambientalistas, productores y ejidatarios grillos- a su proyecto icónico, "Agua Saludable", y convencerlos de las bondades del mismo: que no afecta zonas protegidas, permitirá la recuperación del acuífero principal y liberará a miles de laguneros de seguir consumiendo agua con arsénico. Para eso, y en modo hidrólogo, hasta el superdelegado federal en la provincia de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, se apersonó de manera diligente desde el jueves aquí, se le olvidó la tercera ola del COVID y organizó una rueda de prensa en el edificio más caro de la ciudad.

Nada más para informar de la urgencia de que "lo antes posible" se concrete el proyecto y, aparentemente versado en el tema, hizo gala de detalles técnicos, buscando a toda costa convencer a la incómoda prensa. Los chismosos subagentes nos reportan que los que se preparan para acompañar al preciso son los "góbers" José Rosas y Miguel Riquelme, quienes dijeron estar dispuestos a apoyar porque el proyecto "es bueno", nomás le hace falta diálogo.

Hasta el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, cambió de parecer y ahora apoya el proyecto Agua Saludable para La Laguna; por cierto, en la última reunión con la Conagua don Jorge lanzó tremendo dardo envenenado a los defensores del Cañón de Fernández, al decirles que primero habría que quitar todos los asentamientos y concesiones que realizaron construcciones fuera de la ley en el cañón, por lo que más de uno sugirió que se refería al empresario Roberto Valdepeña, quien además de un viñedo y una hacienda construyó un templo budista en la reserva natural, por lo que ya entró en el radar de la 4T. Al parecer, el único alcalde de la región que no apoya el proyecto es el alcalde priista de Lerdo, Homero Martínez, como si en Lerdo sobrara el agua, y, claro, alguna instalación más, como la del distrito de riego 03, que están muy calladitos con el detalle de que la misma está dentro del área protegida.

Nuestros subagentes nos reportan desde la "capirucha" del sarape y el pan de pulque que quien este jueves anduvo de gira artística fue el alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda González. A decir de los subagentes, el "mini bien peinado" fue a visitar al candidato ungido por Palacio Rosa… Perdón, al todavía alcalde saltillense, Manolo Jiménez Salinas, quien comenzó a impartir sus clases a inicios de la presente semana, tituladas "El camino para ser de los mejores alcaldes de México". Ya son varios ediles electos de la provincia los que han desfilado por la oficina del "Chico Maravilla", para conocer con detalle los programas y políticas públicas exitosos, incluso reconocidos en el ámbito nacional. Supuestamente lo que más interesó al alcalde electo lagunero fue la integración de los Comités Ciudadanos de Seguridad y la buena respuesta de la ciudadanía que se ha vinculado con este esfuerzo, los programas de mantenimiento y embellecimiento urbano, que incluyen buen servicio de limpieza, arreglar las áreas verdes y el alumbrado. La clave, dicen, es no abandonar a los ciudadanos. Más aún, luego de que los priistas recuperaron Torreón y deben dar buenas cuentas porque tendrán con la lupa no solo a los opositores, sino también a la exigente ciudadanía.

Y donde ya no saben cómo figurar, ante la falta de eventos culturales -claro, porque no se ponen a trabajar- es en el emblemático Teatro Isauro Martínez, que ahora se volvió prácticamente un estudio de fotografía, pero de esos que rentan a 30 pesos la foto. Nuestros subagentes disfrazados de telón deshilachado nos cuentan que en la portada de una revista "fifí" recientemente salió la imagen de una pareja posando desde el interior de este legendario recinto; pero las lenguas de doble filo aseguran que parece publicidad de un negocio de renta de trajes y, más aún, dudan que exista un permiso del INBA para el cambio de giro de las instalaciones del TIM, que, por lo que se ve, va perdiendo el espíritu. En contraste y pese a la pandemia, en ciudades como Saltillo y Monclova los Gobiernos municipales no descuidan estos espacios y hacen todo lo posible por generar eventos. En Torreón, la actividad cultural parece haber muerto, mientras que el zar de la cultura, Elías Agüero, está más preocupado por su patineta de "chavorruco", que deja estacionada en Casa Mudéjar, que de despedirse dignamente tras cuatro años como titular de Cultura municipal. Y ni qué decir de la zarina culturera en la provincia de Coahuila, Sofía García Camil, quien solo se acordó de La Laguna en las pasadas elecciones, y nunca supo aprovechar el parentesco con su primo político el ex-Garibaldi y presidente de la Comisión de Cultura en San Lázaro, el gris diputado morenista Sergio Mayer. Pobre destino del Teatro Isauro Martínez, cuyo esplendor va a la baja, igual que los recursos de la 4T.

El que reapareció en el escenario político luego de la amarga derrota sufrida en los comicios del pasado 6 de junio en su intento por ser alcalde de Torreón es "el carnal" Marcelo Torres Cofiño. Aunque mucho se rumoró que ante la debacle en que se encuentra lo que queda del PAN Coahuila él se perfilaba para buscar la dirigencia estatal, en estos días publicó en las inestables redes sociales su designación como delegado del CEN blanquiazul para el proceso electoral de Durango en 2022 y donde los panistas dizque se darán con todo contra el partido de la "Cuatroté". Aunque donde también se tirarán dardos ponzoñosos será entre los grupos de panistas que se disputan la dirigencia estatal. El "grupo Monclova", encabezado por el alcalde electo Mario Dávila Delgado, que pretende ajustar viejas cuentas, así como el alcalde en funciones Alfredo Paredes López, estuvo con los pocos panistas que quedan en Torreón y a todos les quedó claro que quieren fuera, ¡pero yaaa!, al notario Jesús de León Tello, quien junto con Guillermo Anaya es dueño del Grupo Torreón, y aseguran que tienen sepultado al PAN.

Como ya no es tiempo electoral y además está a escasos meses de su salida, nuestros subagentes, disfrazados de jeringa para vacuna, se cuestionan por qué en plena tercera ola del funesto COVID-19, y en un escenario complicado por la peligrosa variante Delta que mantiene la amenaza sobre la población de jóvenes, el alcalde Jorge Zermeño se opone a que se apliquen multas a los ciudadanos reacios a utilizar cubrebocas en los espacios públicos y cuando se ha explicado hasta el cansancio que no se les va a andar "cazando". Tampoco entienden cómo hasta ahora no ha dicho "esta boca es mía", en cuanto a colocar filtros sanitarios en las calles, en una ciudad con tanta movilidad, precisamente para que sus policías municipales revisen a los ciudadanos en automóvil y los exhorten a taparse nariz y boca debidamente con las mascarillas, por su propio bien y el de sus familias. A diferencia, otros alcaldes en coordinación con los Subcomités Regionales decidieron "fajarse" ante la emergencia sanitaria que se vive y han decidido implementar y sumarse con firmeza a las acciones para cuidar que no se sigan disparando los indicadores de contagios; incluso buscan ansiosamente que el Certificado de Vacunación ya sea obligatorio, ya que no quieren bajar en el semáforo epidemiológico por las desastrosas consecuencias para la economía; pero, bueno, es una cuestión de conciencia, dicen nuestros resignados subagentes.

Y nuestros subagentes, disfrazados de paraguas, nos informan que donde se avecina un ventarrón es en el partido de moda, Morena. Y es que luego de la dichosa "reunión de la unidad" llevada a cabo en días pasados, la cual pareció más una reunión de rivales, se despertó el gallinero en el Estado, pues la reunión hirió susceptibilidades y egos no solo de los ahí presentes, sino de quienes no fueron convocados y que dicen ser más morenistas que los reunidos. Y es que, de acuerdo con los subagentes, el diputado Francisco Borrego, quien asegura ser el único perfil fuerte de Morena en Coahuila debido a que fue el único que obtuvo el triunfo en la reelección, no quedó conforme y está listo para jalar agua para su molino, pues, dicen, no le pareció la actitud del Chico de Barrio, Luis Fernando Salazar, quien más que abonar de frente al proceso 2023, les dejó claro que será el bendecido para la candidatura de Morena por la gubernatura de Coahuila, razón por la que nuestros infiltrados aseguran que don Paco Borrego, en un golpe de timón para formar alianzas, ya tuvo el primer acercamiento con las hermanas Sánchez Galván, quienes dicen ser fuertes fundadoras del movimiento amlover-morenista en la provincia y quienes andan que no las calienta ni el sol por los agravios de los que dicen han sido objeto; a su vez, ya empezaron a pactar reuniones con sus bases en lo oscurito para hacerle frente a su modo al proyecto del senador Armando Guadiana. Por si fuera poco, el que también dicen está moviendo sus piezas es el relegado… Digo, delegado Reyes Flores Hurtado, pues señalan que el aún mandamás morenista en el estado tiene un as bajo la manga que dejará con el ojo cuadrado a más de uno, y le garantizará su permanencia con decisión y voz en el partido de la Cuarta Transformación en Coahuila; sin embargo, todo indica que se darán hasta con la cubeta y como que eso de la unidad no es lo suyo y le harán honor a la frase "quien no aprende de sus errores, está condenado a repetirlos". Veremos...