Paulina Villarreal: Empatía tras el canto

Docente en la Universidad de Memphis desde 2020, la soprano Paulina Villarreal ha entregado su tiempo en la pandemia a dar técnica vocal, cursos de literatura de canción y repertorio de ópera. A la par de la docencia, la lagunera ha armonizado sus actividades cantando con diversas compañías operísticas de Colorado y San Francisco, en conciertos realizados de manera virtual.

Además, en tono con las nuevas plataformas digitales, ha trabajado en videoclips filmados en el Teatro Isauro Martínez (TIM), como su último trabajo donde interpreta Goodbye yellowbrick road de Elton John.

“La perspectiva sí ha cambiado porque se nos abrieron muchas plataformas que antes no eran posibles. Por ejemplo, ya me han invitado a varias universidades, voy a tres universidades: una de Oklahoma, Pensilvania y en una del norte, donde simplemente voy a participar de manera virtual dando tanto un concierto para los alumnos y también una master class. Por ese lado, antes no era posible, la gente no estaba abierta a eso”.

La cantante considera que ahora, tanto público como artistas, están más abiertos a disfrutar del arte en otras modalidades. “No es lo mismo que estar en un teatro, pero llega la música a otros lugares”.

En cuanto al género operístico, este ya tenía un antecedente con el Met opera on demand de Nueva York, donde apreciar un concierto en video es similar a ver una película en el cine.

“Sí se puede, pero ya tiene que ser tratado como una producción cinematográfica. El problema es que sí se pierde mucha acústica. Mucha gente va a la ópera a sentarse, escuchar las voces y de repente cantas y escuchas la acústica del teatro, eso siempre se va a experimentar de forma presencial”.

Retornan los cantos para hermanar

Así mismo, Paulina Villarreal anunció que en diciembre regresará el concierto Cantos para hermanar al mundo, un proyecto fundado en 2017 por la propia cantante y gracias al cual grandes artistas de renombre internacional han podido visitar La Laguna, generando intercambio cultural.

“Se fundó con el afán de traer mucha música nueva a aquí a La Laguna, con voces que a lo mejor la gente no se ha animado a escuchar. Traemos siempre artistas internacionales, pero no son estudiantes, no son artistas que están apenas empezando, son gente ya establecida”.

Pero no sólo se presenta ópera, el repertorio también suele incluir boleros y música popular, pero siempre con voces educadas para cuidar la estética del programa.

La edición 2021 de Cantos para hermanar al mundo se realizará el próximo 10 de diciembre en el Teatro Isauro Martínez (TIM). Será la primera vez que se efectúe a finales de año, pues suele tener lugar en agosto.

“El teatro todavía estaba al 50 por ciento por la pandemia y quisimos esperar para tener más pública. Por ser la primera vez en diciembre también se incluirán temas navideños”.

Para la siguiente edición, la temática será Heal the world (Sanar al mundo). La razón es porque Villarreal considera que, sin importar el estrato social, por primera vez en la historia la humanidad vivió condiciones similares a causa de la pandemia.

“Todos tuvimos miedo, todos estuvimos encerrados en nuestras casas, todos vivimos lo mismo por cierto tipo de meses. Entonces, este concierto es la reactivación, vamos a regresar más unidos porque todos estuvimos en las mismas”.

El elenco del concierto estará conformado por las soprano Summer Hassan (Egipto) y Lisa Algozzini (Italia), el baritono Sola Fadiran (Nigeria), el pianista Justin John Moniz (Estados Unidos) y Philip

Kadet (Estados Unidos). Representando a La Laguna estará el saxofonista Juan Barrios y la propia Paulina Villarreal.

El repertorio incluirá temas acorde a la temática, como Heal the world de Michael Jackson, el tema argentino Te quiero (poesía de Mario Benedetti), ópera, bandas sonoras y temas navideños.

“La palabra hermandad con la sanación, por lo menos del lado artístico… como que todos nos hicimos más empáticos. Al menos estos compañeros que vienen es ‘¿cómo te apoyo?, ¿qué hago?’, con mucha empatía los siento, porque como te platiqué, todos pasamos por lo mismo. Parte de la hermandad es ponerte en el lugar del otro”.

Se trata de hermanar con la música, de ser empáticos empleando el lenguaje musical, para transmitirlo a un público ávido de conciertos.

“La empatía es parte de la sanación de la sociedad por medio del arte, volver a donde estábamos, volver a reconstruir”.