Jugador de la NBA salta a una piscina para salvar a su hijo y se vuelve viral

El incidente ocurrió en la casa de Andre Drummond, jugador de los Philadelphia 76ers (Sixers), cuando él estaba con su familia en el patio y su hijo de dos años, Deon, quien no traía puesto ningún tipo de flotador, estaba caminando cerca del borde la piscina y cayó al agua tras haber tropezado.

Los gritos de las familiares de Deon alertaron a Drummond y él, a pesar de que no estaba vistiendo ropa de baño, corrió hacia la piscina y saltó al agua para rescatar a su hijo, quien, de acuerdo al basquetbolista, no resultó herido.

Drummond compartió el video de su hazaña en su cuenta de Twitter, describiendo el suceso como 'la peor pesadilla de los padres', y se volvió viral, obteniendo más de un millón de reproducciones y 36 mil likes en menos de un día.

NOT ALL HEROS WEAR CAPES

A parents worst nightmare….. Feat my son & I

No one was harmed in this video pic.twitter.com/POumiU9HGk