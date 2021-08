Películas poco convencionales de fantasmas

Historias de fantasmas en el cine hay muchas, algunas más aterradoras, de suspenso o de drama que otras. En este caso, se trata de relatos de este corte pero, con un gro diferente y único que añade un toque distintivo a la narración, alimentándola, nutriéndola y haciéndola diferente en relación al resto de las cintas de este género.

I still see you

Suspenso con suficiente misterio, simple pero entretenido, aquí un suceso apocalíptico ha dejado ‘atrapados’ a fantasmas en el plano de la realidad, y una joven es amenazada por las presencias.

Dream House

La propuesta es intrigante aunque la cinta sea algo fallida. Un hombre se muda con su esposa e hijas a una nueva casa, donde una familia fue asesinada y el esposo siempre fue el principal sospechoso.

A ghost story

Bello relato sobre trascendencia, amor y unión, un hombre fallecido regresa como fantasma para acompañar a su esposa, pero el tiempo para él ya no pasa de la misma manera como para los vivos.

The Vault

Una cinta sobre un robo a un banco que mientras cumple con este género, se alimenta de su giro distintivo, al revelar que no todos los personajes están vivos, ni permitirán el atraco.

Personal Shopper

Mirada reflexiva a la soledad, la dependencia y el ser en general, sigue a joven que trabaja en París como asistente de compras de una celebridad, y que dice poder comunicarse con los muertos.

Haunter

Terror propositivo en que las cosas no son como parecen, aquí una joven que parece estar atrapada en un bucle temporal viviendo el mismo día, descubre que es porque su familia está muerta.