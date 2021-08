Turista holandés en Barcelona muere al tragarse las llaves de su auto

Un turista holandés de 37 años vacacionando en Barcelona, España, perdió la vida luego de tragarse las llaves de su auto.

El sujeto se encontraba en un supermercado alrededor de las 10 de la noche del 5 de agosto cuando pidió por ayuda, pero nadie entendió lo que decía, aunque no está claro si por las barrera del idioma o si porque por el objeto en su garganta, no podía articular las palabras, informa The US Sun. Estaba "en un evidente estado de excitación y provocando altercados", según el medio, que citó un informe de 20 Minutos.

Los trabajadores avisaron a la policía municipal, que al intentar detener el hombre y verlo desplomarse, notaron las llaves en su garganta e hicieron lo posible por resucitarlo en lo que llegaba el personal médico. Los paramédicos extrajeron las llaves y lo llevaron al Hospital de Sant Pau, donde murió la mañana siguiente.