'Tianguis del Bienestar' atenderán a municipios en extrema pobreza de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz

Celticolake

Hoy, 11:15 am

publicado por: Jorge Zapata

Estos estado no solo son personas en extrema pobreza. También son los estados donde la mayoría son webo nes(no todos aclaro)Yo lo puedo decir pq lo viví, yo trabaje en Chiapas y mucha gente esta jo dida pq no quiere trabajar, no le gusta levantarse y trabajar de 8 a 5. Esta acostumbrados a estirar la mano, a que todo les regales, a sacra dinero de la burocracia, a invadir terrenos a amenazar y adueñarse de lotes, a plantarse y amenazar a dueños de negocios. Che gente jo dida y no por falta de oportunidades, esa es la gente que le gusta al KKS y su mayoría de seguidores y es que se parecen al KKS.

