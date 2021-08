AMLO critica a los 'conservadores' que se oponen al regreso a clases presenciales

Celticolake

Hoy, 10:47 am

publicado por: Jorge Zapata

Che KKS ers pen dejo o te haces pen dejo? creo que ambas cosas, los que no queremos mandar a a nuestros hijos somos muchos padres y no pq no queremos, seria lo mejor en una situación mas certera, sin embargo aun hay mucha incertidumbre empezando pq aun no se conoce bien las nuevas cepas, el gobierno se contradice con la información, ocultan o maquillan lo datos, las escuelas no comunican si tienen o no los recursos necesario ni la forma en que vana controlar las medidas. El gobierno federal a insitido desde el inicio en minimizar y mentir con datos lo cual genera desconfianza. el mismo KKS menciono que la pandemia "le vino como anillo al dedo" eso que significa que es bueno que haya muera tanta gente? o que mama da quiso decir? por lo pronto KKS vete a la ver ga con tu orden.

