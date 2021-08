Los legisladores discrepan por la revocación de mandato

La cuestión de un probable periodo extraordinario de sesiones para revisar la legislación secundaria sobre la revocación de mandato ha ocasionado discrepancias entre Morena y las bancadas de la oposición.

Según el diario Reforma, el pasado martes, momentos después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a los legisladores haber dejado fuera el asunto en el extraordinario agendado para esta semana, el morenista Eduardo Ramírez, presidente del Senado, se apuró a plantear la convocatoria.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, urgió a los legisladores de su partido a avalar el llamado para aprobar la ley reglamentaria.

Por su parte, las bancadas del PAN y de MC en el Senado anunciaron ayer que no lo respaldarán.

“Lo que hemos acordado es que el tema sí tiene que ser discutido, estamos conscientes de ello, pero el periodo ordinario está a unas semanas y creemos que lo correcto, por el tiempo con el que se han presentado las iniciativas, y por lo poco que falta para el 1 de septiembre, (fecha de apertura) lo correcto es que se analice con tiempo y con calma.

“De repente el Presidente truena los dedos y todo mundo tiene que ir a un extraordinario, pero no, no somos sus subordinados. Se trata de legislar bien, no de legislar al vapor”, dijo el panista Damián Zepeda.

En el mismo sentido se expresó el coordinador de la bancada de MC, Dante Delgado.

“El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano anticipa que no aprobará ningún periodo extraordinario en las dos semanas que restan a este receso, por las causas que he explicado y adicionalmente por la vinculación que debe darse en torno al periodo de extrema emergencia sanitaria que se está viviendo en la capital del país”, señaló.

En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, consideró que no hay urgencia alguna para convocar a un extraordinario con el único fin de discutir la ley de revocación de mandato.

Consideró que es un tema delicado para el país y que se necesita la suficiente discusión de los diversos grupos parlamentarios, con el fin de aprobar por consenso la legislación que regulará dicho proceso.

Indicó que hay tiempo para analizar el tema, para que en noviembre inicie la recolección de firmas de ciudadanos que propongan la revocación del Presidente.

Sauri subrayó que no se trata de cualquier tema, sino de la posibilidad de que el Presidente deje su cargo, no el 1 de octubre de 2024, sino en marzo de 2022.

Precisó que no se trata de un ejercicio de ratificación del Ejecutivo, sino de la posibilidad de que concluya su gestión antes del tiempo por el que fue electo, razón por la cual es tan delicado el tema.