Mujer de Estados Unidos se casa con asesino de su hermano

Crystal Straus, de Cleveland, Estados Unidos, ahora se llama Crystal Tiedjen después de casarse con el hombre que originalmente fue condenado por matar a su hermano, Brian McGary, en 1987.

News 5 Cleveland, afiliada a ABC, recuerda que John Tiedjen, de 57 años, fue liberado de prisión después de cumplir 32 años por la muerte de McGary, luego de que se presentaran en el caso docenas de nuevas fotos de evidencia e informes policiales que no se vieron en el juicio original.

Dick Ambrose, juez del condado de Cuyahoga, concedió un nuevo juicio porque informó que la nueva evidencia habría cambiado el resultado del caso. El hombre, que salió de prisión el 22 de julio, permanece bajo fianza y bajo arresto domiciliario.

La pareja inició su extraño noviazgo cuando ella le escribió una carta diciéndole que lo perdonaba por matar a Brian McGary en 1987, informó el New York Post.

"Con todo mi corazón la amo, no hay nadie más en quien piense, y quiero estar con ella toda mi vida", dijo Tiedjen. "Le escribí una carta y le dije que no lo había hecho, echa un vistazo a estas cosas. Yo también creo en Dios y sé muchas cosas al respecto, pero no lo hice (...) No tenía quemaduras de pólvora, residuos de disparos, sangre, cortes, raspaduras, nada en mi persona o en mí o en mi ropa", dijo.

"Obviamente lo amo, si no lo amara, no estaría sentada aquí con él", declaró Straus. "Superaremos esto", dijo ella, según News 5. "Va a ser un desafío, no hay duda al respecto".

La oficina del fiscal del condado de Cuyahoga cree que todavía tiene un caso sólido y afirmó que tiene evidencia de que Tiedjen le pidió a un amigo que se deshiciera del arma que mató a McGary.

Los abogados de Tiedjen han argumentado que la evidencia apunta a que McGary se suicidó.

McGary, quien era compañero de cuarto de Tiedjen, fue encontrado muerto en su apartamento con una puñalada y una herida mortal de bala en la cabeza, según los informes. Tras interrogarlo, Tiedjen firmó una declaración en la que decía que le disparó a su compañero de cuarto en defensa propia, indica Boston 25.

Tiedjen le hizo la pregunta a Straus por teléfono en el Año Nuevo de 2020, cuando no estaban seguros de que alguna vez saldría de prisión, informó The Washington Post.

"Definitivamente no es un cuento de hadas", opinó Kimberly Kendall Corral, abogada defensora de Tiedjen, quien ofició la boda.

"El juez decidió que si la evidencia hubiera estado disponible, el resultado del juicio habría sido diferente", dijo Kendall Corral.

El 31 de agosto se llevará a cabo una audiencia inicial en el intento de nuevo juicio de Tiedjen en la corte del condado de Cuyahoga.