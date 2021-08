Ibero Torreón reactiva la Muestra Internacional de Cine

Un convenio entre la Universidad Iberoamericana Torreón y la Cineteca Nacional hará posible la proyección en Torreón de siete películas reconocidas en festivales internacionales de cine.

Se trata de la 69 Muestra Internacional de Cine, la cual se realizará en Torreón del 19 al 25 de agosto, en Cinépolis Galerías, con funciones a las 19:00 y 21:00 horas. La selección incluye cortometrajes de México, Catar, República Dominicana, Alemania, Francia, Grecia, Irán, Taiwan y Guadalajara.

En rueda de prensa, Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Universidad Iberoamericana en Torreón, quien se considera cinéfilo, indicó que la institución a la que representa es promotora de esta muestra porque la cultura y las artes forman parte del modelo educativo en la Ibero, que se basa en la educación integral.

“Las artes y la cultura son mediaciones indispensables para que hombres y mujeres alcancen lo que conocemos como ‘la dimensión de la experiencia estética’ […] El hecho de que los griegos hayan sido los promotores, básicamente de la tragedia, de la dramaturgia, de las bellas artes, para ellos suponía en su momento una dimensión fundamental de la educación del alma”.

En este caso, el cine funge como aliciente para fomentar algunas competencias que son importantes para la institución. El séptimo arte propicia el pensamiento crítico, pues expresiones que tal vez no tienen cupo en los medios de comunicación, pueden ser adaptadas y transmitidas a través del lenguaje cinematográfico.

Programación

La 69 Muestra Internacional de Cine de la Ibero arrancará el 19 de agosto con Sanctorum (México, Catar & República Dominicana) del director Joshua Gil. Esta cinta ha podido cerrar en certámenes como el Festival Internacional de Cine de Venecia y obtener preseas como el Premio Guerrero del Festival Internacional de Cine de Morelia (FIM).

El 20 de agosto se proyectará Undine (Alemania, Francia) de Christian Petzold. Es protagonizada por Paula Beer, galardonada con el Oso de Plata a Mejor actriz en la Berlinale.

Para el 21 de agosto será el turno de A puertas Cerradas (Francia, Grecia) de Costa-Gavras, filme basado en la novela homónima del escritor Yanis Varoufakis.

Los hijos del sol (Irán) de Majidi Majidi, director que revisa el áspero contexto iraní con trazos neorrealistas, serpa el filme para el domingo 22 de agosto.

Iniciando la semana, Una educación parisina (Francia) de Jean Paul Civeyrac proyectará sus tintes autobiográficos el 23 de agosto.

Para el día 24, Days (Taiwán) de Tsai Ming-liang propondrá en fotogramas un ensayo sobre el cuerpo y alma de dos hombres provenientes de distintos estratos sociales.

Finalmente, la aclamada película La Llorona (Guatemala) de Jayro Bustamante, cerrará con broche de oro la muestra.

Se indicó que las salas tendrán aforo de hasta un 70 por ciento de su capacidad. Así mismo se seguirán los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades.

“Para nosotros el cine no puede morir, no tiene qué morir. Las plataformas de streaming han hecho su aporte sin duda, pero me parece que el cine sigue siendo muy importante y relevante”, concluyó el rector.