Peatones ya fueron multados por no usar cubrebocas en Saltillo

Hasta 20 peatones en un día ya se sancionaron económicamente en los filtros de Saltillo por no portar su cubrebocas, donde adultos mayores y jóvenes son a los que principalmente se les aplico, reveló la Juez Calificadora, Miriam Mariscal.

Lo anterior forma parte del Operativo Cero Tolerancia en la capital del estado, luego de que se aprobara en la reciente sesión del Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste su reactivación a fin de reducir el índice de contagios.

Según explicó la Juez Calificador, solo paran a quienes no traen pues si cubrebocas, a excepción de las personas que van comiendo, sin embargo quienes simplemente no lo portan, se hacen acreedores de una sanción económica de tal solo $896.20.

Recordó que usar cubrebocas es obligatorio dese el 23 de marzo del 2020, y desde lunes se volvieron a colocar estos filtros en los diferentes puntos, al menos este jueves se ubicaron en el bulevar Eulalio Gutiérrez, así como en el de Narciso Mendoza, así como el peatonal en la calle de Aldama y Padre Flores en el primer cuadro de la ciudad.

En los próximos días se estarán colocando en puntos donde detecten mayor aglomeración de personas es donde se estarán colocando estos filtros, como podría ser la Central Camionera.

“En este filtro al día mínimo son 10 sanciones y hasta 20, pero dependiendo, este es peatonal, porque en el caso dl ubicado en el bulevar Eulalio Gutiérrez donde son vehiculares, también se han aplicado muchas sanciones”, indicó.

“La sanción de hecho queda como rezago, es decir, colinda con otras infracciones o en el pago del predial, me ha tocado que agarran la multa y la tiran, sin embargo esta pasa a Caja 5, y si a futuro acuden a pagar una multa o infracción, aparecerá en el sistema que tienen una pendiente por no portar cubrebocas, pues se le puede hacer fácil que ya se la hicieron, no pasa nada, pero ahí queda, aparte que va aumentado con los recargos”, destacó.

Mencionó que al menos en este filtro los más multados son adultos mayores y jóvenes, pero a veces se les hace fácil ir fumando, platicando por celular o comiendo, y no portan por ese motivo su cubrebocas.

“Lamentablemente seguimos en contingencia, los casos van aumentando y a la gente se le hace fácil, pero hay que portarlo. En filtros pasados me tocó sancionar a por lo menos cinco vehículos, uno de ellos por ejemplo que trasportaba albañiles, van amontonados, entonces me toca bajarlos porque no llevan sana distancia y multarlos de manera individual, aunque vengan todos en el mismo vehículo”, concluyó.