Juez rechaza frenar regreso a clases en México

Pese a tercera ola de contagios por COVID-19, un juez federal rechazó frenar el regreso a clases porque consideró que, de hacerlo, sería perjudicial y que las clases presenciales no son obligatorias.

El juez Noveno de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite una demanda de amparo presentada por la organización Suma x la educación a quien le negó la suspensión argumentando que el gobierno federal ha suscrito acuerdos para garantizar la salud de los estudiantes.

"Contrario a lo expresado por la asociación quejosa, sí se advierten protocolos de actuación a nivel federal para el citado regreso a clases presenciales.

"Aunado a lo anterior, conforme a lo señalado por el Presidente de la República en la conferencia matutina de seis de agosto de este año, el regreso a clases no será obligatorio, sino voluntario, lo que es un hecho notorio para este juzgado", señala el acuerdo.

En su demanda, la organización quejosa aclaró que no busca frenar el regreso a clases sino obligar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que establezca los protocolos necesarios para evitar contagios de COVID-19.

Sin embargo, en sus informes la SEP indicó que no está facultada para establecer este tipo de medidas sino que esto le corresponde a la autoridad sanitaria, además de que al no iniciar aún el ciclo escolar, no es posible implementarlas.