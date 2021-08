En esta semana iniciarán con la aplicación multas por no usar cubrebocas en Ramos Arizpe

El alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales, informó que con el objetivo de evitar más contagios por COVID-19, en esta semana se realizarán operativos para la aplicación de multas a quienes no cumplan con los protocolos mínimos de salud.

Recordó que fue durante la última reunión con el Subcomité Técnico Regional COVID-19 que se determinó lo anterior para todos los municipios de la región Sureste.

“Es una medida autorizada por Cabildo; yo lo he dicho en varias ocasiones, nosotros como municipio, no buscamos una medida recaudatoria en esta pandemia. No con los cubrebocas hemos estado haciendo apercibimientos, pero si hay gente reincidente, vamos a hacer las acciones correspondientes”, dijo.

Añadió que hay ciudadanos que entran a establecimientos y se niegan a usar cubrebocas, por lo que se pide a los dueños corresponsabilidad.

“Al final de cuentas si nosotros detectamos esta conducta irregular en esta situación de pandemia, lo que vamos ha hacer es clausurar el establecimiento. Creo que estamos en el mejor momento para cuidarnos todos, hemos visto que esta tercera ola ha venido en serio, por lo que debemos trabajar todos juntos”, dijo.

Indicó que fue el año pasado que se aplicaron alrededor de 10 multas a ciudadanos por violar los protocolos, no obstante, en este año no se han presentado casos.