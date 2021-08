Villanos interesantes que deberían tener su propia película

Los villanos de las películas son esos personajes malvados, crueles o insensibles, para quienes logar su meta a veces significa pasar por encima de quien sea necesario. Su motivación, su actuar, su historia o su estrategia, sin embargo, puede hacerlos sumamente interesantes.

La tendencia a enfocar películas centrando en el ‘villano’ de un cuento ya conocido va en ascenso, pero ojo, no todas las cintas de este corte tienen forzosamente que redimir a estos personajes. Estos son algunos villanos interesantes a los que quizá no estaría mal hacerles sus propias películas.

Pennywise

Si bien es eje importante en las películas de ‘It’, explorar más a fondo su historia, su pasado y su origen, podría dar pie a una historia llena de suspenso y terror, con giros novedosos y nuevas ideas.

Keyser Söze

¿Quién es realmente Keyser Söze? Parte de lo que hace funcionar a Usual Suspects es que no lo sabemos, pero ahora, quizá estaría bien ahondar en la vida de este enigmático maestro del engaño.

Miranda Presley

Un personaje por momentos incomprendido, se mueve conforme las circunstancias competitivas exigen de ella, por eso suena interesante conocerla de verdad y descubrir que hay mucho más.

Hans Landa

El militar Nazi es simplemente de lo peor, vil, cruel y sádico; pero para llegar hasta ese punto, debió de partir de algún lado, uno lleno de violencia y odio, que podría dar pie a una gran película.

Gollum

La historia de Gollum es tan trágica como intrigante. Las sagas de The Lord of the Rings y The Hobbit dieron un vistazo a su triste pasado; deshilar más a fondo quién es y de dónde viene no suena mal.

Rose Armitage

Esta joven es un enigma interesante, porque hay que preguntarse qué tanto sus acciones son producto de la presión de su entorno y qué tanto su corazón está podrido en la maldad. Más de ella.

Terence Fletcher

Su determinación y dureza de carácter son aterradoras, pero ese hombre malsanamente exigente debe tener un pasado, tal vez doloroso, si tan solo pudiéramos ver más allá todo lo que es.