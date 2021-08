'Igualito a Homero'; fotografía de AMLO desata memes en redes sociales

Lo que me alegra del grado de ridiculez al que ha llegado este golpeteo, es porque con toda certeza después de haber buscado trapos sucios hasta debajo de las piedras para pegarle al presidente; si los detractores con lo que finalmente tienen que conformarse a recurrir es sobre cosas tan "graves" como criticar sus zapatos o su apariencia física, es porque no hay Casas Blancas, toallas de millones de pesos, refinerías que solo son una barda perimetral, contratos con empresas fantasma, quimioterapias que son solo agua y otras lindezas que nos han regalado los que dicen saber gobernar en el PRIAN. Mientras más sigamos viendo esta "apabullante crítica" es un buen indicador. Así que síganle echando, y aún más si lo tomamos de quien viene (el nefasto Chumel Torres)

A mi no me importa su apariencia física ni el parecido que tenga con Homero lo realmente preocupante es que tenga el mismo coeficiente intelectual que el famoso personaje, eso si sus buenos sentimientos y ganas de hacer bien las cosas nadie se lo quita lo malo es su incapacidad.

FR4N123

Hoy, 12:46 pm

publicado por: JOSE AVALOS

@Democrito » ahhhh pero como eres PEJENDEJO SOLOVINO ARRASTRADO y CHAIROMASCOTAKK mi animalita desvalida y querida DEMOJONCITOGAY que no hay casas blancas ?? bueno casas no hay pero si FABRICAS de CHOCOLATE y CERVEZA ademas de andar comprando bazares por el sur y luego con los RECAUDADORES ESTRELLAS de el pollito PIO PIO y el gran MARTINAZO ademas de la prima hermana la jeliPILLA y los ESTADIOS de BEIS BOL jajajaja no mi DEMOJONCITOGAY el mesias tropical tiene mucha cola aunque la esconda jajaja y si le sacan estas notases por lo PAYASO y RIDICULO que es el mismo no se da a respetar

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0