VIRAL: Mojan a mujer mayor que vendía artesanías en calles de Michoacán y genera indignación en redes

Usuarios en redes sociales han 'explotado' de indignación tras difundirse un video en el que se aprecia a una mujer mayor después de presuntamente ser mojada desde un balcón, mientras vendía artesanías en las calles de Michoacán.

Los hechos que se presume fueron captados en el municipio de Peribán de Ramos, muestran a la adulta mayor cubierta con un rebozo acomodar algunas cosas de su puesto ambulante, luego de que supuestamente otra mujer le arrojara agua sucia desde una terraza.

"Hoy me tocó ver esta mala experiencia, como una señora humilde que está trabajando, haciendo la lucha por salir adelante y gente ignorante como 'mi querida amiga' (la mujer del balcón) le moja todo su negocio. Neta raza, si no tienen nada qué hacer, no se pongan a hacer este tipo de cosas, no a echar a perder el trabajo de otras personas, porque esto no se hace", comenta el hombre que grabó la escena.

Le echan agua a viejita que vendía artesanías en la calle, esto sucedió en Peribán de Ramos Michoacan. pic.twitter.com/t0nFDrWkXF — El Triqui (@El_Triqui_) August 8, 2021

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, surgiendo pronto críticas contra la mujer que habría mojado a la vendedora ambulante.

Entre los comentarios, algunos internautas se mostraron dispuestos a ayudar económicamente a la mujer mayor, mientras que otros señalaron que la presunta responsable de mojarla 'debería ser castigada'.