El horror impacta a Zacatecas tras el hallazgo de seis cuerpos en un puente vehicular

Celticolake

Hoy, 11:22 am

@guillermo » Por eso cuando estaban los gobiernos anteriores los criticamos y señalamos y les tiramos mie rda en todos sus sexenios. O como? tu razonamiento es es que si los demás eran una mie rda entones a los actuales no les debemos decir nada?, es decir, el pri robaba mas, donde estabas cuando gobernaba Porfirio Diaz? que che chairismo tan pen dejo, los ciudadanos estamos para señalar y exigir a los gobiernos los anteriores, los actuales y los que vengan¡¡¡ Ser porrista de algún partido es lo mas pen dejo que puede hacer un ciudadano. Muchos nos mantenemos criticando y exigiendo a todos los políticos y partidos porque eso es lo que debemos hacer para dejar el tercermundismo. te quedo claro bobo so? Ponte a exigir a los servidores públicos no a darles las nal gas

thumb_up 6 thumb_down 0