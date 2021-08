AMLO, con respaldo del SNTE para regreso a clases presenciales

Celticolake

Hoy, 9:06 am

publicado por: Jorge Zapata

Pero no tienes el respaldo de nosotros los padres, así que te vas a ir mucho a la ver ga KKS. De que daño hablas? El peor daño es un niño muerto, o un niño infectando a lo padres o abuelos y mueran. En este caso, dices que a webo el regreso a clases, No que te importa la opinión del "pueblo" como sueles decir demagógicamente?, porque no haces de esto una consulta popular? Ahh porque no te va a dar votos? no te va dar popularidad? Che KKS hipócrita de mie rda. Los padres no mandaremos a los niños a la escuela por ahora porque aun hay mucha incertidumbre digas lo que digas y aun si los chairos te siguen lamiendo el cu lo, los ciudadanos que somos padres responsables te mandamos a la ver ga con tus instrucciones che charlatán cu lero

