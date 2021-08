Padres de menor presuntamente abusado por diputado Saúl Huerta demandan justicia

"Desde el 21 de abril hasta ahorita no veíamos nada, ahora con esto podemos decir que ya es un paso, un peldaño, nos da esperanza, pero no podemos decir que ya se hizo justicia, falta mucho, podremos decir que se hizo justicia el día en que el diputado esté tras las rejas".

Son las palabras de María Guadalupe Lezama, madre del menor presuntamente abusado sexualmente por el diputado morenista, Saúl Huerta Corona, quien este miércoles fue desaforado por el pleno de la Cámara de Diputados.

En entrevista, la mujer de recordó el momento en el que conocieron a Huerta Corona, sin imaginar lo que pasaría día después.

"Nosotros somos comerciantes, nos dedicamos a vender accesorios de celulares, ropa y artículos de novedad en los tianguis, en ese entonces mi esposo se enfermó de Covid-19, estuvo internado en el hospital de Cholula, eso nos trajo problemas económicos, y un día el diputado llegó con la caravana de su partido y se ofreció a apoyarnos con la salud mi esposo, ahí vio a mi hijo y le dijo que lo iba a ayudar a entrar a la BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) porque él quiere ser chef", narró.

Con voz entre cortada, la señora Lezama afirmó que desde el momento en que Huerta miró al adolescente de 15 años, urdió un plan perverso: "Él sabía desde el principio lo que quería hacer con mi hijo, él quería abusar sexualmente de mi hijo y ya lo traía en su cabeza".

Así fue como el legislador de Morena invitó al menor a trabajar con él, lo llevó con engaños a la Ciudad de México e intentó abusarlo sexualmente la madrugada del 21 de abril.

"Ese día que mi hijo huye y la policía detiene al diputado, él me llama y me ofrece 200 mil pesos, lo que le hizo a mi hijo es un daño que no se repara con dinero, no hay una reparación para esto, nosotros lo que queremos es que lo metan a la cárcel, eso sería lo que nos de la tranquilidad para que mi hijo esté seguro y saber que ese señor ya no va a lastimar a otros chicos", aseveró Guadalupe Lezama.

Tras el desafuero de Huerta, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debe solicitar la captura ante un juez de control, quien judicializará el caso y determinará si procede la orden de captura o no.

Guadalupe advirtió a este rotativo que cuentan con pruebas sólidas para acusarlo de abuso sexual, y que pague por el daño que le hizo a su pequeño, a quien le gustaba jugar basquetbol y platicar mucho, actividades que dejó de realizar mientras recibe terapia psicológica.