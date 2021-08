Novela ubicada en la España de finales del franquismo que narra la vida de Sito, un personaje diletante que presencia la vida, fatalidad, felicidad y abismos de un grupo jóvenes privilegiados. También habla sobre el descubrimiento de la juventud y la homosexualidad.

El poeta, narrador, ensayista, crítico literario y traductor español Luis Antonio de Villena (Madrid,1951) es considerado uno de los últimos escritores underground de España, de un estilo tan singular que concentra la figura del dandi, del intelectual esteticista y aristócrata sin que se pierda en su obra literaria el hedonismo, la pasión por la belleza humana, el deseo, el amor y lo carnal, tal como lo explora en su novela La vida feliz de mis jóvenes ricos, que se ha publicado en México antes que en España.

Editada por la Universidad Veracruzana dentro de su colección Ficción (donde también le han publicado la antología poética en afán desmedido, que ofrece un panorama de más de 40 años de su poesía que es considerada una de las más singulares), la

novela de De Villena quiere ser una elegía sobre la juventud y el paso del tiempo que vive en la España de los años setenta, aún en la dictadura del franquismo, con jóvenes ricos que se quieren comer al mundo pero se consumen en busca de la libertad individual.

Se trata de un ensayo sobre la poesía del mexicano revisada por un poeta español, asegura que La vida feliz de mis jóvenes ricos es una novela muy lírica, “es una memoria y aunque tiene mucho de autobiográfico, también tiene mucho de ficción, de recuerdos de una etapa, de entre 1970 y 1979.

“Creo que casi todos los autores tienen un fondo autobiográfico, lo que pasa es que unos lo esconden más que otros, otros lo

declaran más que otros, hay a quienes no les gusta la idea de que se diga que una novela es autobiográfica; hay escritores que dicen que sus novelas no son autobiográficas, pero, como los conozco, me doy cuenta que en el fondo es bastante autobiográfico; y es que la literatura se nutre de alguna manera de la vida del autor porque no puede ser de otro modo”, comentó el autor.

Datos

Publica: Universidad Veracruzana.

Año: 2021