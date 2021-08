'Esas piedrillas no se castiguen'

Canasta de mimbre bajo el brazo y con este pregón Celia Adame Soto, mejor conocida como “La Güera Semillera’’, fue un personaje imprescindible en el mundo del espectáculo deportivo. Vendía ricas semillas, dulces de calidad, chocolates americanos de “fayuca’’ en una época en la que no había TLC, cacahuates, muéganos, garapiñados, chicles y cigarros en los partidos de futbol profesional, juegos de beisbol de Liga Mexicana, funciones de box y lucha libre, corridas de toros, charreadas, carreras de carros y caravanas artísticas.

Fue toda una celebridad entre los asistentes a los espectáculos en mención, a quienes les robó el aprecio con su manera de tratar al cliente y sus singulares estribillos: “Esas rocas de atrás, no se me hagan duras’’. “A ver mis niños, pídanle a sus padres, aquí están los chocolates, cacahuates y garapiñados que tanto les gusta’’ y “Chicles, semillas, cigarros, y el que no compre… Que chicles, semillas y cigarros’’. Su forma de expresarse era muy pintoresca, pero no ofensiva.

Fue en vida un personaje que trascendió fronteras, sus semillas eran compradas por gomezpalatinos y laguneros residentes en El Paso, Texas o en Los Ángeles, California, quienes pedían a sus familiares que cuando fueran a visitarlos llevaran las semillas de “La Güera Celia’’, como también se le conocía. Además, fue una maestra en ventas, pues enseñó a varios jóvenes que trabajaban bajo sus órdenes el “arte de vender’’, según lo manifestado por Roberto Medrano, quien la reconoce como tal.

Celia Adame Soto nació y creció en el barrio del “Parralito’’, uno de los más populosos de Gómez Palacio. Antes de morir vivía por avenida Victoria entre calles Gral. Jesús González Ortega y 16 de Septiembre. Aprendió a preparar semillas de su padre, el comerciante Andrés Adame Ortiz, conocido como el “Güero Barillas’’, quien estableció el Estanquillo Adame alrededor de 1920 (hace más de cien años) en la esquina de calle Centenario y avenida Allende de Gómez Palacio, a unos cuantos metros del desaparecido Cine Teatro Unión.

Don Andrés Adame Ortiz contrajo matrimonio con la señora Rosenda Soto Rodríguez, originaria de Gómez Palacio, con quien procreó seis hijas: Josefina (+), Celia (+), María del Socorro (+), Amparo (+), Amelia y Aurora Adame Soto. “La Güera semillera’’ le ayudó desde muy joven a su padre a vender semillas en los intermedios de las funciones del Cine Teatro Unión y a la salida de las mismas.

Pulcramente arreglada, con su inseparable canasta bajo el brazo, apareció enseguida en el Estadio Rosa Laguna, en la Arena Olímpico Laguna, en el Estadio de la Revolución, en la Plaza de Toros Torreón, en el desaparecido Estadio de San Isidro, en el viejo Estadio Corona, en el Lienzo Charro del Kilómetro 1140 del bulevar Miguel Alemán, en el Autódromo Torreón y en el de Dinamita, Durango.

Estuvo presente como invitada especial en las inauguraciones del Estadio Moctezuma el dos de julio de 1970 y del Estadio Superior el nueve de marzo de 1975, mejor conocido como “El Mecano’’, ambos ya desaparecidos, propiedad del empresario Juan Abusaid Ríos.

El apodo de “La Güera Semillera’’ se lo impuso la gente que asistía a los espectáculos. Celia Adame Soto lo aceptó con gusto y desempeñó su oficio de vendedora ambulante con gran alegría, sus frases obligaban hasta el más ahorrativo a comprar los productos que ofrecía, por el placer de oírle decir: “Esas piedrillas no se castiguen’’.

El Estanquillo Adame sigue en pie después de cien años en el crucero de avenida Allende y calle Centenario, atendido actualmente por su hermana Aurora. Don Andrés Adame Ortiz destacó también como fabricante de dulces de camote, calabaza, coco, biznaga y cacahuate, que saborearon gomezpalatinos de antaño.

Alfredo Jaime Miranda, mejor conocido como “Rascacielos’’, recuerda a Celia Adame Soto en su libro titulado “Personajes populares de Torreón, Gómez y Lerdo’’ de la siguiente forma: “La Güera semillera’’, tal vez sea la mujer más conocida hasta la fecha del año 1999, porque ella trabajó en todo lo que fuera espectáculo, Plazas de Toros, arenas, estadios, mítines y convenciones, ahí estaba ella presente con su inseparable canasta’’.

Añade que fue creadora de una frase muy original “No se castiguen piedrillas, esos de atrás, pellizquen a los de adelante’’. Era muy certera para tirar desde abajo hacia arriba las bolsitas de semillas, así como para “capear’’ el dinero que le aventaban sus clientes para pagar.

Recordó “El Rascacielos’’ que durante el registro de Juan Abusaid Ríos en la ciudad de Saltillo en 1969 para candidato a Alcalde de Torreón, la popular “Güera semillera’’ viajó en la comitiva con un costal lleno de semillas y regresó con el puro costal, pero con una buena ganancia.

“Juan Abusaid Ríos se fijó en ese hecho y le dio la concesión de venta en el Estadio Moctezuma de su propiedad, incluso, fue invitada a la inauguración del mismo. En las Plazas de Toros era un pitcher de primera, lanzaba desde numerado hasta el tendido de Sol perfectamente sus bolsitas de semillas’’, añadió “El Rascacielos’’.

El Cronista gomezpalatino añadió: “Siempre con un carácter festivo y alegre, con el que se ganó la simpatía de su clientela’’. A Celia Adame Soto le sobrevive su hija María Elena. “La Güera semillera’’ falleció en la Navidad de 1999, hace 21 años, su recuerdo sigue vigente entre los laguneros, aún perdura en la memoria colectiva su grito: “No se castiguen piedrillas’’. ¡Hasta el próximo miércoles!