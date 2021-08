Todavía sobándose las heridas de la paliza que le acomodaron como candidato a la alcaldía de Saltillo por el partido de moda, Morena, el senador taurino-carbonero, Armando Guadiana Tijerina, vino a Torreón a pasear su discurso de "unidad" con el que quieren, tanto él como los diputados federales José Ángel Pérez y el que ni siquiera logró ser candidato a alcalde por Torreón, Luis Fernando Salazar, lograr el sueño dorado de ser los próximos mandamases coahuilenses. En un desayuno, bautizado ya como la "Reunión de la Unidad", acudieron en masa Francisco Borrego Adame, quien sin gastar un peso en campaña ni mover un dedo pudo reelegirse como becado federal en la próxima legislatura, y hasta el alcalde reelecto de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, para intentar hacer una especie de "bloque opositor" de cara al 2023.

El senador no dejó pasar el momento y se apoderó del micrófono, sacó tiempo para mofarse de las hermanas Hortencia y Miroslava Sánchez Galván, que se ostentan como fundadoras del partido de la "Cuatroté", desde luego no invitadas y a quienes, haciendo gala de sus dotes humorísticas, llamó "las hermanas Águila". Quien por supuesto aprovechó para dar una especie de resumen de las maravillas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de dejar mal parados a sus compañeros fue el ex "hooligan" panista, ahora conocido como el "Chico de Barrio".

Ya "en corto", los indiscretos representantes de la incómoda prensa los agarraron solitos y despepitaron sus verdaderas intenciones, pues don Luis Fernando otra vez dio "madruguete" diciendo que es el bueno de cara a las elecciones del 2023. Guadiana no olvida las omisiones del delegado federal que no los ayudó a mover gente en las campañas y hasta el exalcalde de Torreón José Ángel Pérez reconoció que el partido no tiene ni para pagar la renta de su precario local. A propósito, escudándose en "la grilla", y aunque aún les faltan dos quincenas de agosto por cobrar en lo que será su último mes en San Lázaro, nuestros mal pensados subagentes nos dicen que la verdad de las verdades es que tanto José Ángel Pérez como Luis Fernando Salazar y Francisco Javier Borrego acudieron "presurosos", por decir lo menos, a la convocatoria del senador Armando Guadiana aquí en Torreón, más bien para no asistir a la sesión presencial de ayer martes en la Cámara de Diputados, en las que se decidiría el desafuero de los polémicos diputados federales de la 4T Saúl Huerta Corona, de Morena, acusado de abuso sexual en contra de un menor de edad, y Mauricio Toledo del PT, partido satélite, acusado de enriquecimiento inexplicable.

Quien reapareció luego de tomarse unas inmerecidas vacaciones en Punta Cocos, de las más exclusivas playas de Holbox allá en Quintana Roo, fue el ya casi exdirigente estatal de lo que queda del Partido Acción Nacional en Coahuila, Jesús de León Tello. Cual justiciero de las revistas de aventuras, el socorrido notario cuestionó que el Gobierno del Estado se declarara insolvente para hacerle frente al combate de la pandemia del funesto coronavirus en su tercera ola y en vez de sumarse a los insistentes llamados a que la gente se vacune y siga cuidando, para que no haya necesidad de gastar en la reconversión de hospitales COVID, lanzó una retahíla de acusaciones no más porque sí. Como para variar, el panista anda a cuadras del desfile, según él, de las camas y hospitales que se instalaron por el apoyo federal, de los municipios y de la iniciativa privada. Dijo que en 2020 los legisladores panistas hicieron un estudio de los "robustos" gastos del Gobierno coahuilense, pero lo que no dijo fue que no presentaron ninguna queja al respecto, ya que en ese tiempo tuvieron la mayoría en la legislatura local, presidida por panistas, y en la que las compras con sobreprecio estuvieron a la orden del día. Como ya le están preparando "su camita" para sacarlo de la presidencia, mañana jueves estará de gira artística el alcalde electo de Monclova, Mario Dávila, para reunirse con lo que queda de la militancia. Aunque con la excusa de una conferencia de prensa, la verdad es que es el inicio del "golpeteo" de los de la región Centro para aplastar a los del "Grupo Torreón" y quedarse con la dirigencia estatal, claro, por las derrotas electorales y que siguen tan campantes.

Con todo y que sus malquerientes también se le fueron a la yugular porque anda apareciendo en revistas, de esas que cobran muy bien por difundir "liderazgos nacionales", el "góber" coahuilense, en modo virólogo, sigue con su gira artística por el estado y convocando hasta mediante perifoneo desde su camioneta a la gente joven para que acuda a vacunarse, con mayor enjundia que los propios empleados del Bienestar. En reuniones de los subcomités, con los empresarios y los maestros, terminó cargando su propio monitor para explicar con quesitos y cuadritos de colores el comportamiento de la tercera ola, con el mensaje de que como no se sabe hasta cuándo y dónde llegue, pues no hay de otra más que cuidarse y vacunarse; pero precisamente a raíz de las cifras llamó a "no hacer alarma de más" a lo que está pasando, porque para eso se están cuidando los indicadores región por región y porque no hay marcha atrás ni a los sectores reactivados ni a las clases presenciales.

¿Y las vacunas? Pese a las promesas del superdelegado del Gobierno federal en la provincia de Coahuila, Reyes Flores Hurtado, de que " ya mero" llegan las dosis para la población de 18 años en adelante y por lo menos para el grupo de edad de 30 a 39 años, donde actualmente están "pegando" fuerte los contagios, los biológicos siguen arribando "a cuentagotas". Ya en municipios fronterizos en dos ocasiones no completaron con las dosis enviadas y cientos de jóvenes se quedaron sin atención, por lo que bloquearon vialidades y se enfrentaron a golpes con empleados federales. En esta ciudad, programada para inmunizar del 10 al 14, se abarrotaron las sedes de vacunación, por lo que ya no hubo capacidad para atender a rezagados, a quienes sin más explicación mandaron a su casa con la consigna de que quién los manda a no estar pendiente de la fecha en la que les tocaba.

Nuestros subagentes, disfrazados de inspector municipal, nos comentan lo que es querer "tapar el sol con un dedo". Hasta ahora, la actual Administración municipal determinó suspender las autorizaciones para nuevos desarrollos urbanos, o sea, para que ya no se construyan más fraccionamientos si no cuentan con la "factibilidad" del Simas para garantizar el servicio de agua potable. Hasta ahora que ya se van se dan cuenta de que los funcionarios tanto del Simas como de Desarrollo Urbano se hicieron de la vista gorda y permitieron que surgieran "como hongos" fraccionamientos sin la factibilidad de contar con este servicio básico, así como drenaje pluvial, áreas verdes, que nunca entregaron sus redes de alumbrado, sin líneas de transporte público y todo lo que claramente dice la ley en la materia. Y ahí están los números: más de cien fraccionamientos y hasta empresas no cuentan con este tipo de permisos. A decir de los subagentes, en Simas hay un área exclusiva que autoriza estas "factibilidades", pero se desconoce qué hace o deja de hacer. Y si las autoridades tienen tan clara esa cifra y los problemas de desabasto de agua que sufren las personas que viven en esos sectores, ¿por qué en casi cuatro años fueron tan "tolerantes" y no llamaron a cuentas a los fraccionadores y los obligaron a regularizarse? Es preguntilla para los funcionarios, porque, según las lenguas viperinas, la oficina de factibilidad también es controlada por el eterno gerente técnico Raymundo Rodríguez; de ahí su notoria prosperidad, dicen las lenguas viperinas.