Influencer de 'Las chiquirrucas' se disculpa tras abuso sexual de migrante en Guadalajara

Luego de que se hiciera viral un video donde tres youtubers tapatíos, integrantes del grupo "Las chiquirrucas", engañaban y se burlaban de un migrante en Guadalajara, el también influencer Charlie de Aguinaga ofreció una disculpa pública tras estos actos cometidos por sus compañeros.

A través de su cuenta oficial de Twitter el youtuber aclaró que él no estaba presente durante el encuentro con el migrante, y aunque él forma parte del equipo, explicó que él no estuvo de acuerdo con las acciones de sus compañeros, quienes ofrecieron quinientos pesos falsos a un migrante por permitirse tocar los genitales.

"Creo que son acciones súper reprobables, estoy super en contra de este tipo de acciones, creo que lo que pasó es algo que no debe de pasar. Sé que estoy involucrado en esto, por acciones en el pasado, esto no quiere decir que estuviera de acuerdo con que pasaran en ese momento, pero mi ignorancia me llevó a no hacer más nada, pero definitivamente no soy la misma persona y he tomado la responsabilidad por esto".

Esta semana se hizo viral en redes sociales esta polémica grabación, donde se muestra a tres de este grupo de influencers engañando a un migrante para dejarse tocar los genitales por 500 pesos. Tras aceptar, Carlos, Fer Rivera y Gabriel Roth se alejan de la víctima burlándose, pues se trataba de un billete falso.

¿Quiénes son "Las chiquirrucas"?

Las llamadas "Chiquirrucas" son un colectivo de creadores de contenido que cuentan con casi 30 mil seguidores en Instagram. El grupo de influencers está conformado por Juan Carlos Villalobos, Fer Rivera, Gabriel Roth, Antonio Álvarez y Charlie De Aguinaga. Los integrantes de este grupo pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ.

Tras los hechos de esta semana, la Fiscalía de Jalisco inició una carpeta de investigación por el presunto abuso de tres de estos "influencers" contra un migrante, a las afueras del albergue de la organización FM4 Paso Libre. El fiscal del estado indicó que la investigación se inició de oficio tras conocer lo sucedido y el agente del Ministerio Público está tratando de localizar a la persona agredida para conocer su versión sobre los hechos.

Se que estoy involucrado de alguna manera en esto por acciones del pasado, esto no quiere decir que esté o estuviese de acuerdo con este tipo de prácticas pero he tomado mi responsabilidad, me he educado y deseo seguir haciéndolo, he aprendido cosas nuevas, pic.twitter.com/lyuvhuyVm3 — LA MADAME (@d_aguinaga) August 10, 2021