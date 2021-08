El lagunero Alonso de Alba inaugurará su 'Receso creativo'

La pasión por el arduo trabajo artístico es algo que caracteriza a la obra de Alonso de Alba Bessonnier (Torreón, 1938). Durante la pandemia, el artista no ha abandonado el ejercicio creativo ni un sólo día, por eso la producción de sus cuadros madí ha sido vasta.

En este lapso, trabajó piezas de gran formato para una exposición que al final no se realizó. Al grupo de estos 21 cuadros, de 1.20 por 2.44 metros, lo tituló ‘A la espera’. Luego, comenzó a realizar piezas de menor formato, de 0.70 por 1.20 metros y nombró a la serie, de aproximadamente 27 cuadros, como ‘Receso creativo’.

“A raíz de que ya tenía cincuenta y tantos cuadros durante esta época de la pandemia, me hablaron de Galería Juárez y me dijeron que si quería exponer ahí con ellos, porque sabían que tenía obra. Dije que sí, les mande los pdf donde estaban las fotografías de todo y ellos escogieron. Escogieron seis obras grandes y doce obras chicas. Como tenían ya obra mía, supuse que con eso completaba. Normalmente mis exposiciones son como de 20 obras, pero también lo pensé en función del espacio que ellos tienen”.

Como la muestra debía tener título, De Alba eligió el nombre de la última serie que había elaborado. Así, ‘Receso creativo’, será inaugurada en Galería Juárez 2525, este jueves 12 de agosto, en punto de las 19:00 horas.

Así, las propuestas de Alonso de Alba expresan ideas del artista dentro de la corriente madí. Se trata de formatos irregulares, poligonales, de abstracción geométrica.

“Es mi quehacer diario; con pandemia o sin pandemia siempre he estado trabajando. ¿Qué es lo que hago? Pues hago primero mis diseños. Cuando tengo mis diseños y quedo convencido de que son formatos que me van a resultar agradables, mando a que me los haga un carpintero”.

Cuando el carpintero le entrega los marcos al artista, De Alba comienza a hacer sus trazos, no sin antes aplicarle un acabado a las obras para que puedan recibir la pintura. Primero va el blanqueo: cada cuadro debe tener su base. Luego va el trazo y la colocación del color en cada sector. Para el sellado, el lagunero desiste de barnices brillantes y apuesta por los opacos.

“Sí soy cuidadoso en el pigmento que utilizo en cada una de las obras”.

Año de actividades

2021 ha sido un año de gran trabajo para Alonso de Alba. En febrero pasado, el Museo del Algodón inauguró una sala con su nombre, junto a la colección Etapa del Algodón, pues este elemento también ha sido significativo en su carrera.

Recientemente, el Museo de Geometría y Arte Madí de Dallas, Texas, seleccionó una obra de Alonso de Alba para exponerla durante la Bienal Origins in Geometry.

“Las cosas se van dando. Si tiene una obra y si son nuevas, que nunca se han visto, pues entonces que se expongan donde quieran”.

También, el próximo 26 de agosto, tendrá una exposición colectiva en el Museo Casa del Cerro, junto a otros pintores laguneros.

“Nos pidieron que toda la obra que se iba a exponer tenía que ser realizada durante la época de la pandemia. Entonces, siento que todos los pintores de la región son como yo, que no dejan de estar pintando, de estar creando, y aprovechan los espacios donde les dan oportunidades para exponer”.

Con esta ideología, De Alba enfatiza en la humildad que debe tener un artista cuando se le ofrece este tipo de espacios y se considera a la par de sus colegas.

“Yo no soy más que Alonso de Alba y punto. Soy una persona que se dedica a pintar, que tiene una pintura bien definida para poder expresar”.