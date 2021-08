Alce ataca a la persona que lo estaba grabando por acercarse demasiado

El encuentro con el animal salvaje ocurrió en el Condado de Clear Creek, Colorado, Estados Unidos, cuando una persona se percató de la presencia de un alce macho mientras comía y decidió comenzar a grabarlo a unos cuantos metros de distancia, acto que, de acuerdo a las autoridades estatales, es peligroso debido a que los alces son animales territoriales y agresivos.

Luego de unos segundos, el animal se percató de la presencia de la persona y corrió hacia ella con el fin de atacarla, pero esta resultó ilesa debido a que alcanzó a correr y colocarse detrás un árbol.

El video del encuentro fue compartido a través de Twitter por la cuenta oficial de la agencia estatal Colorado Parks and Wildlife para advertir a los excursionistas sobre los peligros que representan los alces a una corta distancia.

This video is an example of being too close to a bull moose and how quickly they can decide to charge on you.

It is from Clear Creek County. The individual just by chance came upon the bull walking along a willow bottom heading towards a lake. pic.twitter.com/Z2usuHpPit