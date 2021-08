Hombre estrangula y golpea a anciano a plena luz del día en Nueva York

Una cámara de seguridad captó el momento en el que un hombre estranguló y golpeó a un anciano a plena luz del días tras una breve discusión.

El ataque ocurrió en Brooklyn, Nueva York, luego de que un hombre 64 años comenzó a discutir con otro hombre menor que él al lado de una furgoneta y la discusión terminó en violencia cuando el adulto mayor fue estrangulado y golpeado por su interlocutor.

La víctima intentó defenderse y luego alejarse de su agresor pero este logró tumbarlo al piso y se montó sobre él utilizando su propio peso para mantenerlo en el suelo y aprovechó para golpearlo varias veces en la cara. Al cabo de unos segundos un hombre se acercó al agresor y lo tocó en el brazo para intentar separarlo.

El agresor y su acompañante huyeron de la escena en un Mercedes-Benz y hasta el momento no h sido identificado por las autoridades, mientras que la víctima fue trasladada a un hospital, recogió el portal News 12.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">WANTED for An Assault in the vicinity of Eldert Street and Wyckoff Avenue <a href="https://twitter.com/hashtag/brooklyn?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#brooklyn</a> <a href="https://twitter.com/NYPD83Pct?ref_src=twsrc%5Etfw">@NYPD83pct</a> on 8/2/21 @ 6:14PM. Perpetrator choked and punched a 64 year old victim.Reward up to $3500 Seen him ? Know who he is ? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! <a href="https://t.co/UZ5u65Gayh">pic.twitter.com/UZ5u65Gayh</a></p>— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) <a href="https://twitter.com/NYPDTips/status/1424970045516562432?ref_src=twsrc%5Etfw">August 10, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>