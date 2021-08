AMLO reclama a legisladores no incluir la ley reglamentaria de revocación de mandato en el periodo extraordinario

Al asegurar que es por "malas intenciones", el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que en la aprobación del periodo extraordinario por parte de legisladores no se haya incluido la ley reglamentaria de la revocación de mandato.

"Ayer me entero de que se reúnen los senadores de todos los partidos y convocan a un extraordinario para tratar el desafuero de unos, sí, funcionarios o políticos (Mauricio Toledo y Saúl Huerta), pero no incluyen en el orden del día lo de la aprobación de la ley para llevar a cabo la revocación del mandato.

"La reglamentaria, imagínense. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ahora resulta que los legisladores no quieren la revocación del mandato, pero todos en general, o no se han enterado de que hace falta la aprobación de esa ley reglamentaria, porque si no existe la ley reglamentaria, aunque esté en la Constitución, no se va a poder llevar a cabo a la revocación del mandato, y esto es con malas intenciones, o sea, es deliberado", dijo.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que estas decisiones son porque hay legisladores que le tienen miedo al pueblo y a la democracia, o porque hay algunos que desconocen que se necesita esta ley.

"No son demócratas, o tiene que ver con que algunos ni siquiera se han enterado de que hace falta la aprobación de esa ley para que el primer domingo de abril del año próximo la gente pueda decidir si me quedo o me voy, si me mantienen la confianza o me quitan la confianza", aseveró.