'No hay casa fea'; mujer se vuelve viral al mostrar su hogar con techo de lamina

Una mujer ha 'arrasado' en TikTok tras mostrar su casa de ladrillo con techo de lamina, gracias a lo acogedora que resulta por la decoración y el empeño que su dueña ha puesto en ella.

Identificada como Ana Laura Miraflores, de Ayotzingo, Estado de México, compartió un video en TikTok en el que muestra cómo va quedando su nuevo hogar, el cual pese a resultar 'humilde' para muchos, la mujer se enorgullece del trabajo que ha logrado con su residencia.

"No hay casas feas ni casas humildes siempre y cuando todo esté como debe de ser (...) Esta es mi casa, todo es de laminita pero no me importa, es mía y de mi esposo y de mis hijos (...) Me encanta mi casa", comenta Ana Laura en el video que ya suma más de dos millones de reproducciones.

En otros videos, la ama de casa muestra también el progreso que ha tenido su patio, pues comenta que cuando recién se mudaron éste era de tierra, pero ahora tiene piso.