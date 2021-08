Películas de acción tediosas que no supieron cumplir los estándares de su género

Cuando pensamos en películas de acción pensamos en relatos ágiles, llenos de dinamismo, muchas secuencias espectaculares y un ritmo narrativo a mil por hora.

Cada género cinematográfico tiene sus reglas y sus estándares, así que aunque el espectador busca sorpresas, también es importante cumplir con lo que se espera de un relato, según el tipo de cinta de que se trata.

Estas películas de acción sin embargo, no son relatos ágiles, sino tediosos, casi aburridos, decepcionantes y nada cumplidores.

The Rhythm Section

Combinando con suspenso, no lo hace bien en ningún género. Una joven busca venganza de los responsables de la muerte de su familia, pero la cinta es pasiva y no en el buen sentido, sino vacía.

Killers Anonymous

Su interesante elenco y llamativa propuesta, un grupo de apoyo para asesinos a sueldo, donde hay un traidor, no compensa por una historia tan tonta y hueca, sin chiste ni chispa ni nada.

Stratton

Es extraño porque parece que tiene todo a su favor, quizá no para destacar pero sí para cumplir, pero esta historia sobre agentes MI6 tras terroristas es tan cliché como simplona y fallida.

Ava

No sólo sigue una fórmula gastada, lo hace sin ingenio o iniciativa. Para los nombres involucrados se esperaba más, pero esta historia sobre una asesina que es traicionada, no ofrece nada.

Fantastic Four

De esas películas que acaban justo cuando las cosas comienzan a ponerse interesantes, este reboot no tiene nada a su favor. Es poco espectacular en pantalla y narrativamente simple y mediocre.

The Cold Light of Day

Cliché y predecible, llena de explosiones y peleas sin sentido, que tampoco sorprenden, la historia sigue a un consultor de negocios, chantajeado porque su padre, resulta, es un conocido espía.

The Last Days of American Crime

Sencilla, cliché y sin mucha lógica, mal desarrollo de personajes e historia, pero una historia tonta en primer lugar, este gran fracaso sigue a tres personas realizando un último ‘gran atraco’.